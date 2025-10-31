‘शीश महल’ पर फिर सियासत तेज: दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ में ‘महल’ की राजनीति, भाजपा-आप में जुबानी जंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शीश महल को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को भाजपा ने शीश महल बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। अब राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और भाजपा ने उनके ऊपर चंडीगढ़ में भी शीश महल बनवाने का आरोप लगाया है। वहीं, आप ने इसे तथ्यहीन करार देते हुए आवंटन पत्र दिखाने की चुनौती दी है। कहा, प्रधानमंत्री का फर्जी यमुना उजागर होने से भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है। कुछ भी अनाप-शनाप आरोप लगाकर अपने दाग कम करने में जुट गई है।

मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली का शीश महल ख़ाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ में बनी हुई आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी उन्हें मिल गई है। उन्होंने पंजाब सरकार के संसाधन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कहा, पंजाब सरकार के निजी विमान से वह पार्टी के काम से गुजरात जाते हैं।

पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी हुई है। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा चंडीगढ़ के सेक्टर 2 की जिस कोठी में केजरीवाल रुकते हैं, उसे कैंप आफिस बताने की कोशिश हो रही है। अगर ये कैंप आफिस है तो पिछले 4 साल में कितनी जनता यहां सीएम से मिलने आई? सीएम इस आफिस में कितनी बार बैठे? इसमें जरीवाल कैसे रहते हैं?सच ये है कि इस घर में पंजाब के सुपर सीएम रहते हैं।

दिल्ली भाजपा ने एक्स पर एक बंगले की सैटेलाइट इमेज साझा करते हुए कहा कि आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने एक और भव्य शीश महल तैयार कराया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब भी केजरीवाल के बंगला प्रेम की कोई कहानी सामने आती है तो आप नेता परेशान होकर तर्कहीन ब्यान देने लगते हैं। उन्होंने कहा, चंडीगढ का विशाल बंगला कागज़ों में पंजाब मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है पर उपयोग केजरीवाल करते हैं। पंजाब एवं दिल्ली पुलिस के वीआइपी मूवमेंट से भी यह साबित होता है।