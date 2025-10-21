अरविंद केजरीवाल की AAP की मिट्टी पलीद... सड़क पर दौड़ते रह गए प्रत्याशी, 3 मिनट लेट होने पर नामांकन से रोका

संवाद सहयोगी, जमुई। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राहुल राणा नामांकन करने से वंचित रह गए। वे निर्धारित समय से तीन मिनट की देरी से पहुंचे थे। नामांकन के लिए अंतिम समय सीमा तीन बजे निर्धारित थी। राहुल राणा 2:57 बजे समाहरणालय जाने वाली सड़क पर दौड़ते दिखाई दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, जब तक वे नामांकन कक्ष तक पहुंचे, निर्वाचन अधिकारियों ने प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यालय को बंद कर दिया था। नियमानुसार तीन बजे के बाद किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं लिया जा सकता था। मौके पर राहुल राणा ने अधिकारियों से खूब आरजू विनती की। लेकिन, अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर नामांकन लेने से इनकार कर दिया।