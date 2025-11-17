शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों की ठगी, दो ठग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले दो जालसाजों को उत्तरी जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। जालसाजों ने हाल ही में पीड़ित को झांसे में लेकर 3.31 लाख रुपये ठगे थे।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहतक, हरियाणा के नीरज और अमन के रूप में हुई है। इनमें नीरज रोहतक में एक कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) चलाता है, जबिक अमन कमीशन के आधार पर साइबर धोखाधड़ी करने वालों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था।

जांच में इनके खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर ऐसी ही 16 शिकायतें दर्ज मिली हैं। इनके कब्जे से दो मोबाइल फोन, पांच डेबिट कार्ड, दो सिम कार्ड और एक चेक बुक बरामद की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, बुराड़ी के केवल कुमार जो एक निजी कालेज में एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं उन्होंने एनसीआरपी पोर्टल पर 3.31 की रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मिताली चोपड़ा नामक महिला ने उन्हें 'यूनाइटेड इंडिया अलायंस 7801' नामक एक वाॅट्सएप ग्रुप में जोड़ा और खुद को यूनियन म्यूचुअल फंड की सहायक बताया।

उसने दावा किया कि उसके स्टाक सुझावों का पालन करके, वह मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रुप पर कई लोगों ने अपने ट्रेडों के स्क्रीनशाॅट साझा किए जिसमें मुनाफा दिख रहा था। झांसे में आकर उन्होंने 3.31 ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने अपनी धनराशि निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें ग्रुप से ब्लाक कर दिया गया। तब उन्हें ठगी का पता चला।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों से तकनीकी विवरण निकाले। लगभग सौ मोबाइल नंबरों और आईएमईआई नंबरों के सीडीआर खंगालते हुए कई बैंक खातों में धन के लेन-देन की जांच की गई, जिसमें जालसाजों का ठिकाना हरियाणा में मिला।

इसके बाद टीम ने हरियाणा के महम, रोहतक और हासी में छापेमारी करते हुए पांच नवंबर को महम, रोहतक से पहले नीरज और उसकी निशानदेही पर अमन को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि अमन और उसके साथी कमीशन के आधार पर जालसाजों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे।