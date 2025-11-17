नमो भारत को दिल्ली मेट्रो की इस लाइन से भी किया जा रहा कनेक्ट, फुटओवर ब्रिज-ट्रैवलेटर की मिलेगी सहूलियत
गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन से शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन तक 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए बने फुटओवर ब्रिज पर अब ट्रैवलेटर लगेगा। इससे बुजुर्गों और महिला यात्रियों को सामान ले जाने में आसानी होगी। एनसीआरटीसी ने इसके लिए टेंडर जारी किया है। मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भी इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि वे आसानी से अपना सामान ले जा सकेंगे। यह मल्टीमॉडल इंटरचेंज की तरह काम करेगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत के गाजियाबाद स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन तक लगभग 300 मीटर दूरी है। इस लंबी दूरी के लिए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) तैयार किया गया है। अब बुजुर्ग, महिला यात्रियों का सामान आसानी से एक-दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रैवलेटर लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इसके लिए टेंड आमंत्रित किया है। इस पर सामान रख देने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यानी इस लंबे एफओबी पर सामान लादकर चलने की मजबूरी नहीं रहेगी। अभी तक यात्री ई-रिक्शा आदि के माध्यम से एक-दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं। मेरठ से बड़ी संख्या में यात्री गाजियाबाद स्टेशन से उतर कर शहीद स्थल मेट्रो से दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं।
एनसीआरटीसी ने पहले ही सराय काले खां के नमो भारत स्टेशन और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले 280 मीटर लंबी फुट ओवर ब्रिज पर छह ट्रैवलेटर लगाए गए हैं ताकि बुजुर्ग, दिव्यांग और सामान उठाकर चलने वाले यात्रियों को सहज और तेज कनेक्टिविटी मिल सके। यह ओवरब्रिज मल्टीमाडल इंटरचेंज के तौर पर काम करेगा। यात्रियों को बिना स्टेशन से बाहर निकले ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद देगा।
