नमो भारत को दिल्ली मेट्रो की इस लाइन से भी किया जा रहा कनेक्ट, फुटओवर ब्रिज-ट्रैवलेटर की मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत के गाजियाबाद स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन तक लगभग 300 मीटर दूरी है। इस लंबी दूरी के लिए फुटओवर ब्रिज (एफओबी) तैयार किया गया है। अब बुजुर्ग, महिला यात्रियों का सामान आसानी से एक-दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रैवलेटर लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इसके लिए टेंड आमंत्रित किया है। इस पर सामान रख देने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यानी इस लंबे एफओबी पर सामान लादकर चलने की मजबूरी नहीं रहेगी। अभी तक यात्री ई-रिक्शा आदि के माध्यम से एक-दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं। मेरठ से बड़ी संख्या में यात्री गाजियाबाद स्टेशन से उतर कर शहीद स्थल मेट्रो से दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं।