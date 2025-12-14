शकरपुर में शादी में डांस को लेकर विवाद, बहन के प्रेम संबंध से नाराज नाबालिग ने दोस्त संग युवक को उतारा मौत के घाट
दिल्ली के शकरपुर में एक शादी समारोह में डांस को लेकर हुए विवाद में एक नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी नाबालिग अपनी बह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शकरपुर इलाके में शनिवार रात एक नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से गोदकर बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है। एक शादी समारोह में डांस करने को लेकर दोनों नाबालिगों का युवक से विवाद हुआ था। इसके बाद नाबालिगों ने युवक की उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को दबोच लिया है। इनके पास से चाकू भी बरामद कर लिया है। शकरपुर थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
डांस करने के दौरान हो गया था विवाद
विशाल अपने परिवार के साथ शकरपुर स्कूल ब्लाक में रहते थे। परिवार में पिता, चार बहन व एक भाई है। विशाल पेशे से आटो चालक था। परिवार ने बताया कि शनिवार रात को विशाल की बहन पूजा की सहेली प्रियंका की घर के पास स्थित शिव मंदिर में शादी थी। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। रात 11 बजे विशाल भी शादी में पहुंचा था। पहले विशाल ने खाना खाया और फिर वह डांस करने लगा। परिवार का आरोप है कि वहां पर दो नाबालिग भी डांस कर रहे थे। डांस करने के दौरान विशाल का उनसे विवाद हो गया था।
बहनों को बताई थी धमकी की बात
विशाल काफी डरी हुई हालत में अपनी बहनों के पास पहुंचा और उन्हें साथ में घर ले गया। आरोप है कि रास्ते में विशाल ने अपनी बहनों को बताया कि नाबालिगों के पास चाकू था और वह उसे मारने को कह रहे थे। उसकी बहनें घर के अंदर चली गईं और विशाल घर के बाहर खड़े होकर अपने एक परिचित से बात करने लगा। उसी दौरान दोनों नाबालिग वहां पर पहुंचे और विशाल पर चाकू से वार कर दिए। उसके सीने, हाथ व शरीर के बाकी हिस्सों पर पांच से अधिक वार किए। शोर सुनकर परिवार के सदस्य घर से बाहर आए तो आरोपित वहां से भाग गए।
दशहरे पर भी की थी मारपीट
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि दशहरे पर भी नाबालिग ने विशाल की पिटाई की थी।
बहन से प्रेम प्रसंग का मामला
"पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से आरोपितों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया। एक आरोपित को ऐसा लगता था कि युवक उसकी बहन से प्रेम करता है। वह इस रिश्ते से खुश नहीं था। इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया।"
-अभिषेक धानिया, पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त।
नाबालिग द्वारा की गईं हत्याएं
- 29 फरवरी 2024 - इंद्रपुरी में युवक की चाकू से वारकर हत्या की
- 10 जुलाई 2024 : भजनपुरा में चाकू से गोदकर जिम संचालक की हत्या
- 24 अप्रैल 2024 : भजनपुरा इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या
- 5 मई 2024 : जाफराबाद इलाके में चाकू से गोदकर बीच गली युवक की हत्या
- 13 अप्रैल 2024 : सीलमपुर इलाके में रंगदारी न देने पर गोली मारकर झूला संचालक की हत्या
- 30 अक्टूबर 2024 : नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दो युवकों की हत्या
- 26 सितंबर 2025 : सीलमपुर इलाके में चाकू से गोदकर नाबालिग की हत्या।
- 8 अक्टूबर 2025 : दयालपुर थाना इलाके में युवक की हत्या।
