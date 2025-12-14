थाने से 200 मीटर दूर मंदिर में हत्या, पुजारी की पत्नी पर गंडासे से किया वार; हमले में दिमाग फर्श पर बिखरा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मानसरोवर पार्क थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बने ज्वाला जी मंदिर के अंदर रविवार को दिनदहाड़े पुजारी की पत्नी की गंडासा से सिर पर वार करके बदमाशों ने हत्या कर दी। दो बदमाश मंदिर के पुजारी को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे थे। पुजारी नहीं मिले तो उनकी पत्नी का पता करके हत्या कर दी। गंडासे से इस तरह से सिर पर वार किया गया मस्तिष्क निकलकर फर्श पर जा गिरा।

बचाव कर रही महिला को भी किया घायल मंदिर में पूजा करने के लिए आई एक अधेड़ ने महिला ने बचाने की कोशिश की तो बदमाश ने उनके सिर पर भी वार किया। इस बीच एक बदमाश मंदिर के बाहर पहरा दे रहा था। वारदात के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। मृतक की पहचान कुसुम शर्मा के रूप में हुई है। घायल अधेड़ बीना का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फरार होते वक्त बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आशंका है कि मंदिर की जमीन के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है।

मूलत: मथुरा का रहने वाला है परिवार बता दें कि महेश चंद शर्मा मूलरूप से मथुरा के पैठा गांव के रहने वाले हैं। वह अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से मानसरोवर पार्क इलाके में रह रहे हैं। 36 वर्षों से मानसरोवर पार्क थाने से दाे सौ मीटर की दूरी पर बने ज्वाला जी मंदिर में पुजारी हैं। परिवार में पत्नी कुसुम शर्मा, बेटा व दो बेटियां हैं। महेश चंद ने बताया कि रविवार को उन्होंने सुबह पांच बजे मंदिर खोला था। 11:10 बजे उनकी पत्नी घर से मंदिर आई थी। उन्हें किसी के घर पर पूजा करने के लिए जाना था, वह 11:15 बजे के मंदिर से चले गए थे। 15 मिनट के बाद उन्हें फोन आया कि मंदिर के अंदर बदमाशों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी। वह मंदिर पहुंचे। जहां पर उन्हें अधेड़ श्रद्धालु बीना मिली।

एक बदमाश गेट पर चला गया और दूसरा... उन्होंने पुजारी को बताया कि उनके जाने के बाद दो युवक मंदिर के अंदर उन्हें ढूंढते हुए आए थे। पुजारी को लेकर पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा कि पुजारी नहीं है, इसके बाद वह उनकी पत्नी के बारे में पूछने लगे। उन्होंने बता दिया कि पुजारी की पत्नी कौन सी हैं।

इसके बाद एक युवक मंदिर के गेट पर चला गया जबकि एक अंदर रहा। उसने कुसुम शर्मा को देखते ही उनके सिर पर गंडासे से वार कर दिया। इसके बाद उनके दोनों हाथों पर वार किए। महिला ने अपनी छड़ी से महिला को बदमाश से बचाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर बदमाश ने उनके सिर पर भी वार कर दिया।

पड़ोसी से चल रहा जमीनी विवाद पुजारी ने बताया कि मंदिर के पड़ोस में ही एक परिवार रहता है। मंदिर की जमीन को लेकर उनका वर्षों से विवाद चल रहा है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आशंका जताई है उसी परिवार ने हत्या करवाई है। आरोप लगाया परिवार ने गत दस दिन पहले भी उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।