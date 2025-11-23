शाहदरा में ट्रैफिक सुधार की दिशा में बढ़ाया कदम, सीमापुरी गोलचक्कर पर फ्लाईओवर बनाने का भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक जीटी रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए शाहदरा विधायक संजय गोयल ने पीडब्ल्यूडी को यह प्रस्ताव भेजा है। दावा है कि इसके लिए जल्द फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। जीटी रोड पर इस तरह के प्रविधान पहले भी किया जा चुके हैं।

जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक दो ट्रैफिक सिग्नल चालू हैं। एक चिंतामणि चौक पर है, दूसरा झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास है। इस पर जाम लगता है। इससे लोगों को परेशानी होती है।

पीडब्ल्यूडी को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक करीब डेढ़ किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाए तो गाजियाबाद से शाहदरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट जाने वाले वाहन ऊपर ही ऊपर सीधे इससे निकल जाएंगे।

इस स्थिति में नीचे जीटी रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, जिन्हें बैक टू बैक यू-टर्न बनाकर संचालित किया जा सकता है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि इससे पहले वेलकम और सीलमपुर पर यह प्रविधान कर समस्या का समाधान किया जा चुका है।