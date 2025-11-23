Language
    शाहदरा में ट्रैफिक सुधार की दिशा में बढ़ाया कदम, सीमापुरी गोलचक्कर पर फ्लाईओवर बनाने का भेजा प्रस्ताव

    By Ashish Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    शाहदरा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीमापुरी गोलचक्कर पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस फ्लाईओवर के बनने से इलाके में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, जिससे शाहदरा के ट्रैफिक में सुधार होगा।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक जीटी रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव है। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए शाहदरा विधायक संजय गोयल ने पीडब्ल्यूडी को यह प्रस्ताव भेजा है। दावा है कि इसके लिए जल्द फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। जीटी रोड पर इस तरह के प्रविधान पहले भी किया जा चुके हैं।

    जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक दो ट्रैफिक सिग्नल चालू हैं। एक चिंतामणि चौक पर है, दूसरा झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास है। इस पर जाम लगता है। इससे लोगों को परेशानी होती है।

    पीडब्ल्यूडी को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अप्सरा बॉर्डर फ्लाइओवर से फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र तक करीब डेढ़ किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाए तो गाजियाबाद से शाहदरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट जाने वाले वाहन ऊपर ही ऊपर सीधे इससे निकल जाएंगे।

    इस स्थिति में नीचे जीटी रोड पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा, जिन्हें बैक टू बैक यू-टर्न बनाकर संचालित किया जा सकता है। प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि इससे पहले वेलकम और सीलमपुर पर यह प्रविधान कर समस्या का समाधान किया जा चुका है।

    विधायक का दावा है कि जल्द इसे लेकर फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो जाएगी। उसमें प्रस्ताव संभव पाया गया तो डीपीआर तैयार कराकर कम वक्त में मंजूरी लेकर इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा।

    सीमापुरी गोलचक्कर पर भी फ्लाइओवर का प्रस्ताव

    शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में सीमापुरी गोलचक्कर पर ट्रैफिक जाम होता है। वर्षों से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस गोलचक्कर पर भी फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजा गया है।

    यह फ्लाईओवर 300 से 400 मीटर के बीच ही बन पाएगा। प्रस्ताव में दावा है कि इससे दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी, नंद नगरी और सीमापुरी के लोगों को लाभ होगा।

    "विधानसभा चुनाव के समय मैंने जीटी रोड के इस हिस्से में एलिवेटेड रोड बनवाने का वादा किया था। उसके तहत ही पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भेजा है। जल्द इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू होगी। लोगो को लाभ मिले, यही उद्देश्य है।"

    -संजय गोयल, विधायक, शाहदरा

