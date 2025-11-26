2013 के बाद पहली बार, दिल्ली की सबसे पुरानी ट्रंक सीवर लाइनों की सफाई शुरू
वेस्ट दिल्ली के हरि नगर और जनकपुरी क्षेत्र में सीवर की समस्या जल्द दूर होगी। 13 करोड़ की लागत से जेल रोड से केशोपुर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक 6.85 किलोमीटर लंबी मुख्य सीवर लाइन की सफाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि कई सालों से सफाई न होने के कारण सिल्ट जमा हो गई है, जिससे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। सफाई के बाद जनकपुरी में ड्रेनेज क्षमता भी बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से हरि नगर में जेल रोड से केशोपुर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाने वाली 6.85 किलोमीटर लंबी मुख्य सीवर लाइन की सफाई की जाएगी। राज्य के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जेल रोड पर हुए एक कार्यक्रम में इस काम की घोषणा की। 1.5 मीटर डायमीटर वाली इस मुख्य लाइन की कई सालों से सफाई नहीं हुई है, जिससे 65% सिल्ट जमा हो गई है। सिल्ट जमा होने से इलाके की कॉलोनियों, खासकर वीरेंद्र नगर, शिव नगर, हरि नगर और जनकपुरी के कई इलाकों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं।
हालांकि, सफाई होने से सीवर से जुड़ी समस्याएं पुरानी बात हो जाएंगी। जेल रोड पर हुए कार्यक्रम में आशीष सूद ने बताया कि हर पांच साल में मुख्य सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग और सफाई जरूरी है। हालांकि, मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक, 2013 में इस लाइन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से की सफाई हुई थी। तब से इस काम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ट्रंक सीवर लाइनों की सफाई को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। नतीजतन, प्रभावित इलाकों के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
आशीष सूद ने बताया कि इस काम के लिए टेंडर प्रोसेस पूरा हो चुका है। मंत्री ने यह भी बताया कि जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर स्टेशन के नीचे लगभग 200 मीटर नई सीवर लाइन बिछाई जा रही है, जिससे जनकपुरी इलाके की ड्रेनेज कैपेसिटी और बढ़ जाएगी।
ट्रंक लाइन साफ होने के बाद, अगले छह महीनों में सीवर की समस्या में काफी सुधार होगा। इसके बाद, जहां भी लोकल सीवर लाइनें टूटी या खराब पाई जाएंगी, वहां तुरंत नई लाइनें बिछाई जाएंगी।
वार्ड 104 का दौरा किया
आशीष सूद ने जनकपुरी में वार्ड 104 के कई ब्लॉक का भी निरीक्षण किया और सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का रिव्यू किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने अधिकारियों और वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। ब्लॉक C-4/A के लोगों ने मंत्री को बताया कि इस इलाके का ज़्यादातर कचरा कूड़े के ढेर के बाहर ही रहता है। इस जगह पर कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। इसके अलावा, कई सड़कों पर फुटपाथ टूटे हुए हैं, और नालियां ढकी नहीं हैं।
मंत्री ने मौके पर ही नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनकपुरी के सभी वार्डों में कूड़े के ढेरों को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बनाएं, ताकि इन ढेरों को रिहायशी इलाकों से कमर्शियल इलाकों में ले जाया जा सके।
C4/E ब्लॉक के निवासियों ने अपने ब्लॉक में ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया। मंत्री ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में पूरे जनकपुरी इलाके में ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, वार्ड 104 के निवासियों के अनुरोध पर, मंत्री ने अधिकारियों को पेड़ काटने, पार्कों के सही रखरखाव, टॉयलेट के रखरखाव और सफाई, और सड़क बनाने के बारे में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी काम समय पर पूरे होने चाहिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।