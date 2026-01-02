Language
    विकास मावी हत्याकांड: मर्डर में शामिल आरोपितों में से एक नौकर का शव कमरे में मिला, जांच में जुटी पुलिस

    By Sudhir Baisla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:26 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में विकास मावी हत्याकांड से जुड़े एक 35 वर्षीय युवक जग्गू का शव उसके कमरे में मिला। जग्गू, केशव और राहुल के लिए काम करता थ ...और पढ़ें

    तुगलकाबाद स्थित जालिम मोहल्ले में रहने वाले एक 35 वर्षीय युवक का शव मिला।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तुगलकाबाद स्थित जालिम मोहल्ले में रहने वाले एक 35 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार दोपहर को उसी के कमरे में पड़ा मिला। मृतक का नाम जग्गू है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल भिजवा दिया है।

    पता चला है कि जिस युवक का शव मिला है, वह विकास मावी की हत्या के समय उस कार्यालय में मौजूद था, जहां हत्या हुई थी।पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में संलिप्त केशव व राहुल के कार्यालय में जग्गू नौकरी करता था।इसीलिए मामले की गहराई से तहकीकात की जा रही है।

    बता दें, दिल्ली के गांव तेखंड में रहने वाला विकास मावी छह दिसंबर की शाम को तुगलकाबाद में एक समारोह था। इस समारोह में दूर दराज से आए रिश्तेदारों के लिए केशव बिधूड़ी के आफिस में शराब पार्टी चल रही थी। इस शराब पार्टी में बहुत से लोग थे।

    बताया जा रहा है पार्टी में शामिल सभी चले गए थे, बस वहां प्रवीण उर्फ पम्मी, केशव बिधूड़ी, राहुल बिधूड़ी, विशाल और विकास मावी रह गया था। इनकी दारू पार्टी को करीब 11 बज गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शराब के नशे में केशव और विकास के बीच में किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

    हत्यारोपितों में से किसी एक ने विकास के सिर पर बोतल मार दी, फिर उसका गला पैर से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपितों ने विकास के शव को फरीदाबाद में लेकर जाकर जंगल में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक आरोपित को जमानत भी मिल चुकी है। पुलिस की जांच अभी तक जारी है।