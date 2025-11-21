यूपी के टॉप-10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल 'सीरियल किलर' गिरफ्तार, कोलकाता में IVF क्लिनिक से दबोचा
उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शामिल सीरियल किलर सोहराब उर्फ सौरभ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या, लूट, और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। वह तिहाड़ जेल से फर्लो पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया। सोहराब पर कई नेताओं की हत्या का भी आरोप है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के टाॅप-10 क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल और यूपी में सीरियल किलर के नाम से कुख्यात बदमाश को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है।
इसकी पहचान लखनऊ में सदर कैंट की नई बस्ती निवासी सोहराब उर्फ सौरव उर्फ सौरभ के रूप में हुई है। जो हत्या, लूट, जबरन वसूली आदि के 30 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
उसे इसी वर्ष 19 मई को तिहाड़ जेल से फर्लो पर रिहा किया गया था और फर्लो का समय खत्म होने के बाद उसने सरेंडर नहीं किया और फरार हो गया था। स्पेशल सेल के उपायुक्त आलप पटेल के मुताबिक, सबसे पहले आरोपित को दबोचने के लिए टीम लखनऊ पहुंची जहां वह सीरियल किलर नाम से प्रसिद्ध था।
इसके बाद टीम अलग-अलग शहरों और कस्बों में गई, जिनमें बाराबंकी, बहराइच, मुरादाबाद, नानपारा (इंडिया-नेपाल बाॅर्डर) और कोलकाता शामिल थे। इस बीच छह अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आरोपी नसीम ने बताया कि नई बस्ती, लखनऊ का रहने वाला सोहराब भी हथियार खरीदने में उसके साथ शामिल था।
इसके बाद सूचना मिली कि सोहराब कोलकाता के बिधान नगर में एक इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) क्लिनिक में आने वाला है। टीम सूचना वाले स्थान पर पहुंची और उसे दबोच लिया गया।
वर्ष 2005 में सनसनीखेज हत्या में था शामिल
सोहराब ने अपराध की दुनिया में कदम साल 2005 में लखनऊ में सनसनीखेज हत्या से रखा था, ताकि अपने छोटे भाई शहजादा की मौत का बदला ले सके। 2007 में, सोहराब पुलिस कस्टडी से भाग गया था, जब उसे ट्रिपल मर्डर केस में लखनऊ की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। वह धीरे-धीरे लखनऊ के सदर कैंट थाने का टॉप गैंगस्टर बन गया।
वह यूपी के टाॅप-10 आपराधियों की लिस्ट में शामिल था। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर दो मार्च 2011 को इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी सैफ हैदर सैफी की दिनदहाड़े हत्या कर दी।
कई नेताओं की हत्या में भी रहा शामिल
2013 में, अमीनाबाद से भाजपा के पूर्व पार्षद श्याम नारायण पांडे उर्फ पप्पू पांडे की हत्या उसके कहने पर भाड़े के काॅन्ट्रैक्ट किलर से करवाई गई थी। 2016 में, उसने संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते मोहम्मद जैद शकील की हत्या करवाई।
जेल में रहते हुए, वह अपने भाइयों के साथ इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ के व्यापारियों से पैसे वसूलता रहा और उसे उत्तर प्रदेश के एक और खतरनाक अपराधी मुख्तार अंसारी का संरक्षण मिला।
