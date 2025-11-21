Delhi Blast: 'खरीदारी करते समय...', दिल्ली बम धमाके को याद कर सिहर जाता है देवरिया का घायल शिवा

जागरण संवाददाता, देवरिया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के समीप हुए आतंकी बम विस्फोट में भलुअनी के व्यवसायी एवं यूथ ब्रिगेड के रक्तवीर शिवा जायसवाल जो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह बुधवार को सुबह दिल्ली से सरकारी एंबुलेंस से अपने घर भलुअनी पहुंचे। स्वजन और नगरवासियों ने उनसे मिलकर कुशलक्षेम पूछते हुए घटना की जानकारी ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकी विस्फोट के बारे में बताते हुए शिवा ने कहा कि वह अपने कपड़े की दुकान के लिए खरीदारी करने दिल्ली गए थे। चांदनी चौक के पास से वह जा ही रहे थे कि अचानक बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ और वह घायल होकर गिर गए। जहां विस्फोट हुआ उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, धमाके के बाद उसे जब होश आया तो उसने अपने को एक अस्पताल में पाया।

चिकित्सकों ने बताया कि कार बम विस्फोट में वह घायल हुआ है। शिवा जायसवाल ने बताया कि उसके चेहरे, सिर, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। कान और नाक में भी चोट आई है। कमर के अलावा कान और नाक का भी आपरेशन हुआ है। अस्पताल में दस दिन गुजारने के बाद घर लौटकर आया शिवा धमाके के उस मंजर को याद कर सिहर जा रहा है।

शिवा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए ढांढ़स बंधाया था, मगर घटना में घायल होने के कारण उसे बहुत कुछ याद नहीं है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मिलने का प्रसारित वीडियो देखकर उसे थोड़ा बहुत याद भी आया है। शिवा की मां भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष माया जायसवाल जो खुद कैंसर पीड़ित है, कुछ बोल भी नहीं पाती हैं।