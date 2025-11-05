गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर मिस्बाह की हत्या मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा, पूछताछ में उगलेगा सच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने सीलमपुर में हुए गैंगवार और मिस्बाह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार फैजान उर्फ प्रिंस गाजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गाजी की दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा के सहयोगी मिस्बाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था।

एसीजेएम श्रेया अग्रवाल ने फैजान को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले, एक नवंबर को अदालत ने आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस की ओर से जांच अधिकारी ने न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था।