गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर मिस्बाह की हत्या मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा, पूछताछ में उगलेगा सच
दिल्ली के सीलमपुर में हुए गैंगवार और मिस्बाह हत्याकांड के आरोपी फैजान उर्फ प्रिंस गाजी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे हाशिम बाबा के सहयोगी मिस्बाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने पहले उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने सीलमपुर में हुए गैंगवार और मिस्बाह हत्याकांड मामले में गिरफ्तार फैजान उर्फ प्रिंस गाजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गाजी की दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा के सहयोगी मिस्बाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था।
एसीजेएम श्रेया अग्रवाल ने फैजान को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इससे पहले, एक नवंबर को अदालत ने आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस की ओर से जांच अधिकारी ने न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया था।
यह भी पढ़ें- दंगे के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाश दबोचे, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ऐसे मिली सफलता
30 अक्टूबर की रात सीलमपुर इलाके में मिस्बाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल पर करीब 15 राउंड फायरिंग की गई थी। मिस्बाह कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा का शूटर था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी फैजान उर्फ प्रिंस गाजी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।