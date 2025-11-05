Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दंगे के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाश दबोचे, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ऐसे मिली सफलता

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाके में हत्या के प्रयास और दंगे के मामले में दो कुख्यात बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद मुमताज अंसारी और शमीम के रूप में हुई है। 18 जुलाई को हुई इस घटना में एक परिवार पर हमला किया गया था, जिसमें पांच लोग घायल हो गए थे। मुमताज पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास और दंगे के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान आजादपुर के मोहम्मद मुमताज अंसारी और शमीम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 18 जुलाई की रात भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास और दंगे की एक घटना घटी, जिसमें चार पहचाने गए व्यक्तियों और उनके कई अज्ञात साथियों ने एक पड़ोसी परिवार के सदस्यों पर जान से मारने के इरादे से चाकू और लाठियों से हमला किया। हमले में पांच लोग घायल हो गए, जबकि मुख्य हमलावर अपराध करने के बाद मौके से फरार हो गए थे।

    इस वारदात में मुख्य मुमताज की पहचान मुख्य षणयंत्रकारी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान इस मामले में तीन नाबालिग सहित सात आरोपितों को पहले ही पकड़ा गया था।

    उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, आरोपितों को पकड़ने के लिए एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतेंद्र पूनिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपितों को इंद्रलोक इलाके से दबोच लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया।

    यह भी पढ़ें- 'Money Heist' सीरीज से प्रभावित ठगों ने 300 लोगों से उड़ाए 100 करोड़ रुपये, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर

    वहीं, जांच में पता चला कि मुमताज अंसारी एक कुख्यात बदमाश है और वह जून में जमानत पर रिहा किया गया था। वह पहले उत्तरी दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

     