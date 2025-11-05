दंगे के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाश दबोचे, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ऐसे मिली सफलता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास और दंगे के मामले में शामिल दो कुख्यात बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान आजादपुर के मोहम्मद मुमताज अंसारी और शमीम के रूप में हुई है।

दरअसल, 18 जुलाई की रात भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास और दंगे की एक घटना घटी, जिसमें चार पहचाने गए व्यक्तियों और उनके कई अज्ञात साथियों ने एक पड़ोसी परिवार के सदस्यों पर जान से मारने के इरादे से चाकू और लाठियों से हमला किया। हमले में पांच लोग घायल हो गए, जबकि मुख्य हमलावर अपराध करने के बाद मौके से फरार हो गए थे।