    'Money Heist' सीरीज से प्रभावित ठगों ने 300 लोगों से उड़ाए 100 करोड़ रुपये, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन शातिर

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:16 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने 'Money Heist' से प्रेरित होकर 100 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने 300 लोगों को फर्जी निवेश योजना में फंसाया। पुलिस ने तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस ने डेढ़ साल में करीब तीन सौ लोगों से सौ करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने मनी हीस्ट नाम की वेब सीरीज से प्रभावित होकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। बदमाशों ने सीरीज के कलाकारों के नाम पर अपने नाम रख लिए थे।

    ठगों की पहचान लोनी निवासी प्रभात वाजपेयी उर्फ अमांडा, जयपुर निवासी अर्पित मिश्रा उर्फ प्रोफेसर व मणिपुर निवासी मोहम्मद अब्बास खान के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरोह के पास से 32 डेबिट कार्ड, 14 मोबाइल , 20 सिमकार्ड बरामद किए हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने पर मुनाफा होने का झांसा देकर वारदात करते थे।

    जिला पुलिस ने बताया कि गोकलपुरी निवासी रोहित ने गत अक्टूबर में साइबर थाना को शिकायत दी कि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर उनसे 21.77 लाख रुपये ठगी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज किया। थानाध्यक्ष राहुल सिंह के नेतृत्व में एसआइ नंदन सिंह व अन्य की टीम बनाई। पुलिस ने उस बैंक खातों की पड़ताल की, जिसमें रकम ट्रांसफर की गई थी।

    पुलिस ने बैंक खातों से लिंक नंबर के जरिये अब्बास और प्रभात की पहचान की। दोनों को टेक्निकल सर्विलांस के जरिये नोएडा सेक्टर-49 से गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर अर्पित को गिरफ्तार किया।

    आरोपितों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह टेलीग्राम एप के जरिये एक दूसरे के संपर्क में आए थे। उन्होंने मनी हीस्ट नाम की वेब सीरीज देखी। जिसमें ठगी के बारे में दिखाया गया है। वह पिछले डेढ़ साल से ठगी कर रहे हैं। वह टेलीग्राम एप के जरिये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उसके बाद वाट्सएप पर शेयर मार्केट से जुड़े लिंक भेजते थे।

    निवेश के बहाने लोगों से रकम खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। करीब तीन सौ लोगों को अपना निशाना बनाया था। इनके बैंक खातों से पुलिस को पता चला सौ करोड़ रुपये की ठगी की हुई है। ठगी का शिकार हुए पीड़ितों से पुलिस संपर्क करने की काेशिश कर रही है।

