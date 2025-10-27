VIDEO: 'ज्यादा जुबान चलाओगी तो टांग पर टांग रख के...', SDM की करतूत पर DM ने क्यों साध ली चुप्पी?

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसडीएम देवेंद्र तोमर एक महिला सिविल डिफेंस वालंटियर के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें