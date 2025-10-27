VIDEO: 'ज्यादा जुबान चलाओगी तो टांग पर टांग रख के...', SDM की करतूत पर DM ने क्यों साध ली चुप्पी?
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एसडीएम देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला सिविल डिफेंस वालंटियर से अभद्रता करते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीएम और डीएम ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि यह विवाद वालंटियर के ट्रांसफर को लेकर हुआ था।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसडीएम देवेंद्र तोमर एक महिला सिविल डिफेंस वालंटियर के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। लोग एसडीएम पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीएम से जब इस वीडियो पर पक्ष मांगा तो उन्होंने फोन तो उठाया है, लेकिन जवाब नहीं दिया। डीएम एसएस परिहार ने चुप्पी साध ली है। उनसे वॉट्सएप मैसेज व कॉल की गई। लेकिन जवाब नहीं दिया।
वीडियो कई दिनों पुराना बताया जा रहा है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह सिविल डिफेंस वालंटियर से खूब अभद्रता कर रहे हैं।
प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि वालंटियर का ट्रांसफर करने को लेकर अधिकारी व वालंटियर में बहस हुई थी। उसी दौरान अधिकारी ने अभद्रता की।
