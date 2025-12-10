Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने हितों की रक्षा के लिए दिल्ली HC पहुंचे Salman Khan, गुरुवार को होगी एक्टर की याचिका पर सुनवाई

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर अब बाॅलीवुड अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

    सलमान खान की याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। सलमान खान ने हाई कोर्ट से कई इंटरनेट मीडिया के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है।

    उनका आरोप है कि मीडिया संस्थान उनकी छवि, वीडियो व आवाज का बिना अनुमति के कर रहे हैं। सलमान खान से पहले कई अभिनेताओं के व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी और अदालत ने इस पर अंतरिम आदेश पारित किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- हवाई यात्रियों की परेशानी पर सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, इंडिगो से तुरंत मुआवजा देने को कहा