अपने हितों की रक्षा के लिए दिल्ली HC पहुंचे Salman Khan, गुरुवार को होगी एक्टर की याचिका पर सुनवाई
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर अब बाॅलीवुड अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
सलमान खान की याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। सलमान खान ने हाई कोर्ट से कई इंटरनेट मीडिया के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है।
उनका आरोप है कि मीडिया संस्थान उनकी छवि, वीडियो व आवाज का बिना अनुमति के कर रहे हैं। सलमान खान से पहले कई अभिनेताओं के व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी और अदालत ने इस पर अंतरिम आदेश पारित किया था।
