दिल्ली के साकेत में लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, तैयार हो रहा मास्टर प्लान 

ट्रैफिक की परेशानी काफी बढ़ चुकी है इसके लिए अब मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसमें कई सड़कों को वन करने पर विचार किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के पास स्थित कट को बंद कर प्रमोद महाजन रोड़ की तरफ रांग साइड आने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने का भी सुझाव है। सुरक्षा के लिहाज से कुछ सड़कों पर रात 11 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने, इलाके में व्यवसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग हटाने और सड़कों पर खड़ी होने वाली स्कूली बसों को स्कूलों के अंदर ही बच्चों को बिठाने जैसे सुझाव भी देंगे। पुलिस के साथ हर महीने के अंतिम सप्ताह में बैठक होनी तय हुई है, इसमें मास्टर प्लान की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।



