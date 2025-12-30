Language
    दिल्ली के साकेत में लगने वाले ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, तैयार हो रहा मास्टर प्लान 

    By Shalini Devrani Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    साकेत में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय आरडब्ल्यूए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस ने आरडब्ल्यूए को ...और पढ़ें

    साकेत में सड़कों पर दोनों तरफ कमर्शियल वाहन इस तरह रहते हैं पार्क अवैध पार्किंग से सड़क होती है संकरी। सौ.आरडब्ल्यूए

    शालिनी देवरानी, दक्षिणी दिल्ली। साकेत में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय आरडब्ल्यूए मास्टर प्लान तैयार करेगी। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की ओर से जमीनी स्तर पर व्यावहारिक और प्रभावी समाधान तैयार करने के लिए आरडब्ल्यूए को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    योजना के तहत सभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी संयुक्त रूप से इलाके में ट्रैफिक का दबाव कम करने, जाम की स्थिति रोकने और अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के उपाय सुझाएंगे।

    आरडब्ल्यूए की आपसी सहमति से क्षेत्र की समस्याओं की पहचान कर फेडरेशन एक साझा रणनीति तैयार करेगी। इसके बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को ये मास्टर प्लान भेजा जाएगा।

    संबंधित विभाग और अधिकारी इस मास्टर प्लान के मुताबिक सुझाए गए उपायों की व्यवहारिकता की समीक्षा कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप देंगे। इसके बाद प्लान पर चरणबद्ध तरीके से काम कर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए प्रयास किए जाएंगे।

    अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

    • 13 कुल पंजीकृत आरडब्ल्यूए हैं साकेत में
    • 12 ब्लाक हैं कुल इलाके में
    • 07 बड़े स्कूल है साकेत के पास

    फेडरेशन के बैनर तले 13 आरडब्ल्यूए मिलकर बनाएगी प्लान

     

    साकेत में कुल 13 ब्लाक और 13 पंजीकृत आरडब्ल्यूए हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बनाए जाने वाले मास्टर प्लान में फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए के बैनर तले सभी ब्लाक के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि ट्रैफिक की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हर ब्लाक में ट्रैफिक की समस्याएं बताने के साथ ही इन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाएंगे। मास्टर प्लान में आंतरिक सड़कों पर बाहरी वाहनों के अनावश्यक प्रवेश को सीमित करने, दुर्घटना और ट्रैफिक का कारण बने अवैध कट्स को बंद करने, गलत व अनुचित मार्गों पर होने वाली वाहनों की आवाजाही को रोकने, अवैध पार्किंग से लगने वाले जाम जैसे बिंदुओं पर फोकस रहेगा।


    -जीएल वर्मा, चेयरमैन, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए साकेत

    ट्रैफिक की परेशानी काफी बढ़ चुकी है इसके लिए अब मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसमें कई सड़कों को वन करने पर विचार किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन के पास स्थित कट को बंद कर प्रमोद महाजन रोड़ की तरफ रांग साइड आने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने का भी सुझाव है। सुरक्षा के लिहाज से कुछ सड़कों पर रात 11 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने, इलाके में व्यवसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग हटाने और सड़कों पर खड़ी होने वाली स्कूली बसों को स्कूलों के अंदर ही बच्चों को बिठाने जैसे सुझाव भी देंगे। पुलिस के साथ हर महीने के अंतिम सप्ताह में बैठक होनी तय हुई है, इसमें मास्टर प्लान की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।


    -राकेश डबास, पूर्व अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए साकेत