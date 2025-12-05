सफदरजंग अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार वापस लिया, सुरक्षित माहौल देने के वादे पर माने

जागरण संवाददाता, न‌ई दिल्ली। वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल की रेजीडेंट डाॅक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने समझौते के बाद कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग में सीनियर एवं पीजी रेजीडेंट डाॅक्टरों के कार्य बहिष्कार का अपना निर्णय वापस ले लिया है। आरडीए ने यह कदम उस घटना के विरोध में उठाया था, जिसमें एनेस्थीसिया विभाग के एक सीनियर रेजीडेंट के साथ अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कथित रूप से मारपीट की थी‌।

इस मामले में सीटीवीएस विभाग प्रमुख के खिलाफ शिकायत की गई थी।

बृहस्पतिवार रात में जारी लिखित बयान में आरडीए पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए मामले को सुलझाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। आरडीए की मांग को पूरा किया। जिसके बाद दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा और आगे कोई विवाद नहीं बढ़ाया जाएगा।