    सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर पर मारपीट का आरोप, एसआर डॉक्टर सामूहिक कार्य बहिष्कार पर

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर पर एसआर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद एसआर डॉक्टरों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने वरिष्ठ डॉक्टर के अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी का बड़े और प्रमुख सफदरजंग अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग के सीनियर रेजीडेंट (एसआर) के साथ वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप में सफदरजंग अस्पताल के एसआर सामूहिक कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। इसकी घोषणा अस्पताल की रेजीडेंट डाॅक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने शनिवार शाम की।

    आरडीए ने आरोप लगाया है कि कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग के विभागाध्यक्ष ने मारपीट की है। आरडीए द्वारा अस्पताल निदेशक को भेजे गए पत्र में कहा है कि विभागाध्यक्ष ने डाॅ. जितेंद्र के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा (मारपीट) की।

    इसके विरोध में सफदरजंग अस्पताल के सभी रेजीडेंट डाॅक्टर डाॅ. जितेंद्र के साथ एकजुट हैं। आरडीए ने घोषणा की कि सभी सीनियर और पोस्टग्रेजुएट रेजीडेंट डाॅक्टर सीटीवीएस आपरेशन थियेटर और आइसीयू की ड्यूटी से सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें नहीं मानी जातीं, वे काम पर वापसी नहीं करेंगे।

    चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो विरोध और तेज किया जाएगा। कहा कि सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण के बिना अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होंगी जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह अस्पताल प्रशासन पर होगी। इस घटनाक्रम पर अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने सफदरजंग अस्पताल मामले में वहां की रेजीडेंट डाॅक्टर एसोसिएशन (आरडीए) को अपना समर्थन दिया है। डीएमए अध्यक्ष डाक्टर गिरीश त्यागी ने शनिवार रात लिखित बयान जारी कर कहाकि हम रेजीडेंट डाॅक्टरों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को समझते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हमारा सहयोग और समर्थन उन्हें निरंतर जारी रहेगा।

