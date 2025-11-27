साध्वी ऋतंभरा ने जताया दुख-भारतीयों के जीवन की आधार गोमाता का सड़कों पर कचरा खाते नजर आना दुर्भाग्यपूर्ण

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार के एमटीएनएल ग्राउंड में श्रीमद्भागवत कथा में बृहस्पतिवार को साध्वी ऋतंभरा ने कहा भारतीयों के जीवन का आधार गोमाता है। जिस आंगन में गाय रंभाती है और उसकी सेवा की जाती, उनके हृदय में भक्ति हमेशा रहती है। मगर यह दुर्भाग्य है कि गोमाता सड़कों पर कचरा खाती नजर आ रही है। जिस गोपाल की हम पूजा करते हैं। उस गोपाल की गाय की दुर्दशा हो रही है, यह शर्म की बात है। जहां गाय रंभानी चाहिए, वहां उनकी चीत्कार सुनाई दे रही है। यह चिंता का विषय है।

साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि कुछ राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने अपने राज्य में गाय को राजमाता घोषित किया है, यह सराहनीय कदम हैं। क्योंकि भारत का गोमाता के बिना कोई परिचय नहीं हो सकता। उन्होंने कथा सुन रहे भक्तों से कहा कि गोमाता की रक्षा करें। अपने बच्चों को गोमाता का दूध ही पिलाएं। क्योंकि उसके दूध में वात्सल्य से सात्विकता आती है और हृदय में प्रेम बढ़ता है। उन्होंने श्याम कारे कारे, राधा गोरी गोरी...भजन गाकर तो भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। भजन पर कुछ लोग झूमने लगे।

कथा से मिले जीवन मूल्य समाज में शांति : मुख्यमंत्री श्रीमद भागवत कथा आयोजन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचीं। कुछ देर उन्होंने साध्वी ऋतंभरा द्वारा सुनाई जा रही कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कथा ऐसे जीवन मूल्यों को व्यक्त करती है, जो परिवारों को स्थिरता देते हैं और समाज में शांति, प्रेम और एकता को मजबूती प्रदान करते हैं।