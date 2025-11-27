दिल्ली में लगाए जाएंगे 6 नए हाईटेक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, मौसम की जानकारी भी होगी रिकाॅर्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूरा काम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन की आपूर्ति, उसके स्थापित और शुरू करना तथा लंबे समय तक उसका संचालन आदि शामिल है।

यहां लगाए जा रहे हैं छह नए स्टेशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), मालचा महल के पास इसरो अर्थ स्टेशन, दिल्ली कैंट, काॅमनवेल्थ स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलाॅजी (वेस्ट कैंपस)। ये सभी स्थान दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अहम संस्थानों और रिहायशी इलाकों को कवर करेंगे, जिससे पूरे शहर की हवा की की पारिस्थितिकी अध्ययन और अधिक मजबूत होगी।



पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि हर स्टेशन में अत्याधुनिक एनालाइज़र लगाए जा रहे हैं, जो लगातार पीएम 2.5, पीम 10, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन और बीटैक्स जैसे प्रदूषकों को मापेंगे।