Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ा, GRAP का तीसरा चरण हटने के बाद भी राहत नहीं
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा GRAP का तीसरा चरण हटाने के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। शहर का AQI 377 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। पूर्वानुमान है कि आने वाले सप्ताह में भी राहत की उम्मीद नहीं है। वाहनों के धुएं का प्रदूषण में बड़ा योगदान है, जबकि पराली जलाने का योगदान कम है।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बुधवार को प्रदूषण का लेवल कम होने के बाद GRAP के तीसरे स्टेज को हटाने का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन गुरुवार को AQI फिर से बढ़ गया। इस वजह से, दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को लगातार 14वें दिन "बहुत खराब" कैटेगरी में रही। शहर का AQI 377 रिकॉर्ड किया गया। अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में कोई राहत नहीं मिलेगी।
इस बीच, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) का SAMEER ऐप, जो दिल्ली भर के मॉनिटरिंग स्टेशनों से रियल-टाइम प्रदूषण रीडिंग दिखाता है, ने गुरुवार शाम 5 बजे तक अपना डेटा अपडेट नहीं किया था, जैसा कि उसने बुधवार को किया था।
दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, आने वाले हफ्ते में एयर क्वालिटी "बहुत खराब" रहने की संभावना है।
IIT-M पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 19.5 परसेंट था। पराली जलाने से प्रदूषण में सिर्फ 0.7 परसेंट हिस्सा था। शुक्रवार को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 18.7 परसेंट और पराली जलाने से 1.5 परसेंट रहने का अनुमान है।
मौसम की बात करें तो, मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 0.3 डिग्री कम है, जबकि कम से कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था, जो नॉर्मल से दो डिग्री कम है। ह्यूमिडिटी का लेवल 100 से 48 परसेंट के बीच रहा।
शुक्रवार को मौसम विभाग ने हल्के से मीडियम कोहरे का अनुमान लगाया है। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तापमान क्रम से 24 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
दिन में आसमान साफ रहेगा, और धूप भी निकलेगी।
