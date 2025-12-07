लाल किले से विदेश मंत्री एस. जयशंकर का दुनिया को संदेश, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि परंपराएं, भाषाएं, संगीत, शिल्पकला और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अन्य स्वरूप मानव संस्कृति की सबसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हैं, जो सभी की साझा संपत्ति हैं और सभी द्वारा संरक्षित की जाती हैं।

रविवार को लाल किले में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आइसीएच) के संरक्षण पर यूनेस्को की महत्वपूर्ण बैठक के उद्घाटन समारोह में जयशंकर ने यूनेस्को की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया और कहा कि विरासत को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी वैश्विक समुदाय की सामूहिक प्रतिबद्धता है।

जयशंकर ने कहा कि शांति और समृद्धि की वैश्विक यात्रा में सांस्कृतिक धरोहर का पोषण और उसका भावी पीढि़यों तक संवहन अत्यंत आवश्यक है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र ¨सह शेखावत, यूनेस्को के महानिदेशक खालिद एल-एनानी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारत के यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विष्णाल वी. शर्मा मौजूद रहे।