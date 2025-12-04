Language
    यूनेस्को सम्मेलन से पहले चांदनी चौक–लाल किला पर सफाई और सौंदर्यीकरण तेज, 180 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

    By Nimish Hemant Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    दिल्ली में यूनेस्को सम्मेलन से पहले चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र में सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इस सम्मेलन में 180 देशों के प् ...और पढ़ें

    चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर चल रहा है सफाई का कार्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार और लाल किला क्षेत्र को साफ-सुथरा व सजाने-संवारने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने न केवल चांदनी चौक बल्कि नेताजी सुभाष मार्ग और आसपास के इलाकों में विशेष सफाई-स्वच्छता, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण कार्यों के आदेश दिए हैं, ताकि पुरानी दिल्ली की विश्वप्रसिद्ध विरासत आने वाले दिनों में और भी आकर्षक, स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप में दिखाई दे।

    लाल किला में आठ से 13 दिसंबर तक ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतरसरकारी समिति का 20वां सत्र आयोजित होने जा रहा है।

    180 देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग

    इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 180 से अधिक देशों के लगभग एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। सरकार की इच्छा है कि सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमान जब लाल किला के साथ-साथ चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक इलाके में भी कदम रखें, तो उन्हें दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान, स्वच्छता और व्यवस्थागत सुदृढ़ता का श्रेष्ठ अनुभव मिले।

    मुख्यमंत्री स्वयं चाहती हैं कि यूनेस्को प्रतिनिधि सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि पुरानी दिल्ली की पेंचीदा सी गलियों में घूमें, यहां के व्यंजनों का आनंद लें और इस ऐतिहासिक शहर की आत्मा को करीब से महसूस करें।