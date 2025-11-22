Language
    दिल्लीवाले घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, 'रन फॉर यूनिटी' को लेकर कई मार्गों पर यातायात रहेगा बाधित

    By Mohammed Saqib Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ माया मुनि राम मार्ग से पीतमपुरा तक होगी, जिसमें दो हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कारण कई मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी है।

    रन फॉर यूनिटी को लेकर दिल्ली में आज कई मार्गों पर रहेगा यातायात बाधित।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 'रन फार यूनिटी' इवेंट का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। यह दौड़ डीडीए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, माया मुनि राम मार्ग से एमसीडी पार्किंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कमर्शियल काम्प्लेक्स, रोड नंबर 44, पीतमपुरा तक सुबह 08:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होगी।

    इस दौड़ में दो हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कई मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से इन मार्गों से बचने की सलाह दी है।

    यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस दौरान माया मुनि राम मार्ग, लाला जगत नारायण मार्ग, रोड नंबर 44, पीतमपुरा, एम2के रोड पर यातायात बाधित रहेगा। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इन मार्गों पर कोई भी गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। इन मार्गों पर पार्क की हुई गाड़ियों को टो करके ले जाया जाएगा और कानून के मुताबिक उन पर केस किया जाएगा।

