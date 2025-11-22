दिल्लीवाले घर से निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, 'रन फॉर यूनिटी' को लेकर कई मार्गों पर यातायात रहेगा बाधित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर 'रन फार यूनिटी' इवेंट का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। यह दौड़ डीडीए स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, माया मुनि राम मार्ग से एमसीडी पार्किंग, सरदार वल्लभभाई पटेल कमर्शियल काम्प्लेक्स, रोड नंबर 44, पीतमपुरा तक सुबह 08:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित होगी।

इस दौड़ में दो हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कई मार्गों पर यातायात बाधित रहेगा, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से इन मार्गों से बचने की सलाह दी है।