RSS के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल बोले-औरंगजेब को महान बताने वाली विचारधारा आज भी मौजूद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डाॅ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि औरंगजेब को महान मानने की विचारधारा इस देश में आज भी मौजूद है और उसकी महानता का गुणगान करने वाले बड़े-बड़े लोग हैं जिन्हें यह समझना चाहिए कि इतिहास को छिपाने से कुछ नहीं होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा क यही वह असहिष्णु विचारधारा है, जिसके विरुद्ध श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। इसी असहिष्णु विचारधारा ने देश का बंटवारा कर दिया। विचारधारा की वह लड़ाई आज भी जारी है, जिसमें एक वर्ग किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने पर अड़ा हुआ है, जबकि दूसरा वर्ग सब को साथ लेकर चलने की बात करता है।

वह नौवें पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान के 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि श्री गुरु के बलिदान की पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। यह संघर्ष किसी भी सभ्यता के साथ समन्वय न करने वाली आक्रमणकारी विचारधारा के साथ भारतीय परंपरा के विचार का था। भारतीय विचार मानता है की हजारों मत एक साथ मिलकर रह सकते हैं जबकि आक्रमणकारी यहां के लोगों को मतांतरित करने के उद्देश्य से आए थे।

समागम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व अध्यक्ष डा. चरन सिंह ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने अपने बलिदान से समूचे संसार को संदेश दिया है कि आध्यात्मिकता को भौतिकता का मार्गदर्शक होना चाहिए।