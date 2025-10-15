रोशनआरा क्लब में खुली नई सदस्यता, DDA ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया; पहले चरण में लें आजीवन सदस्यता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) देशभर में प्रतिष्ठित और पुराने रोशनआरा क्लब के लिए सदस्यता प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इनमें गैर-सरकारी श्रेणी में 400 और सरकारी श्रेणी में 350 सदस्यता शामिल हैं। गैर-सरकारी श्रेणी के लिए 12.5 लाख और सरकारी श्रेणियों के लिए चार लाख रुपये में सदस्यता दी जाएगी। इसमें जीएसटी की राशि अलग से शामिल है।

पंजीकरण प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है और 14 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। 15 अक्टूबर 2025 तक 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक अपनी संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन केवल आनलाइन पोर्टल https://online.dda.org.in/golfcourse के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिसके साथ 2,500 रुपये (जीएसटी सहित) का नान रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद ड्रा आफ लाट्स निकाला जाएगा।



डीडीए अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के मध्य में 22 एकड़ से भी अधिक हरे-भरे क्षेत्र व शांत वातावरण में फैला डीडीए रोशनआरा क्लब क्रिकेट के उद्गम स्थल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का जन्मस्थान होने के नाते एक अनूठी विरासत समेटे हुए है। एक सदी से भी अधिक पुराने इस क्लब को 29 सितंबर 2023 को डीडीए ने आधिकारिक रूप से अपने अधीन कर लिया था।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रोशनआरा क्लब अधिकारियों ने बताया कि इस साल जुलाई में एलजी ने पुनर्निर्मित किए गए हेरिटेज रोशनआरा क्लब का उद्घाटन किया था। इस क्लब में अब अत्याधुनिक सुविधाएं जिसमें रिसेप्शन, मुख्य लाउंज, कार्ड और बिलियर्ड्स रूम, किड्स प्ले एरिया, डाइनिंग हाल, बैंक्वेट, लाइब्रेरी, चेंजिंग रूम सहित स्विमिंग पूल, जिम और फिटनेस सेंटर, स्क्वैश बोर्ड और बैडमिंटन हाल, साथ ही योग, सोना और स्टीम एरिया जैसी इनडोर सुविधाएं शामिल हैं।