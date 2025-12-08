Language
    GOA nightclub fire: गोवा नाइट क्लब 'रोमियो लेन' का मैनेजर गिरफ्तार, 25 मौतों के मामले में दिल्ली से दबोचा गया

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    GOA fire accident: गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मैनेजर भारत को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी गोवा पुलिस द्वारा की गई। 'बर्च बाय रोमिय ...और पढ़ें

    रोमियो लेन नाइट क्लब के मैनेजर भारत दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। GOA nightclub fire News गोवा के अरपोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मैनेजर भारत को गोवा पुलिस ने उत्तरी जिला के सब्जी मंडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइंस इलाके में भी इसका रोमियो लेन नाम से रेस्तरां है।

    'रोमियो लेन' नाइट क्लब में शनिवार देर रात को हुई दर्दनाक घटना में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि छह लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। 

    पुलिस के अनुसार, नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा अभी नहीं पकड़ा गया है। वह घटना के बाद से फरार है। घटना के बाद भारत गोवा से भागकर दिल्ली अपने घर पर आ गया था। 

    गोवा पुलिस की सूचना पर गोवा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर रविवार रात भरत को अरेस्ट कर लिया।

    गोवा में 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब राजधानी पणजी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्लब रात को लगभग 1 बजे शुरू होता है। हादसे के दौरान क्लब में लगभग 100 लोग मौजूद थे। एक बजने में समय था, इसलिए लोग धीरे-धीरे क्लब में इक्ट्ठा हो रहे थे।

    'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के इंस्टाग्राम पेज के अनुसार, शनिवार की रात को क्लब में 'बॉलीवुड बैंगर नाइट' का आयोजन होना था। इसके लिए क्लब में डीजे और डांसर भी आने वाले थे। एक बजे से डीजे नाइट की शुरुआत होनी थी। हालांकि, इससे पहले 12:04 बजे ही हादसा हो गया।