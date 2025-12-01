दिल्ली के 200 व्यापारियों से मांगी 5-5 करोड़ की रंगदारी, 20 दिन से धमका रहा यूरोप में बैठा गैंगस्टर गोदारा

Language
    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:43 PM (IST)

    राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर रोहित गोदारा व्यापारियों को विदेश से कॉल कर रंगदारी मांग रहा है। वह हर व्यापारी से पांच करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। धमकी से डरे कुछ व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस गोदारा को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लोगों से रंगदारी की कॉल आने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में गैंगस्टरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान का रहने वाला कुख्यात गैंग्स्टर रोहित गोदारा पिछले कुछ महीने से दिल्ली-एनसीआर के व्यापारियों व बुकी आदि का जीना मुहाल कर रखा है।

    वह तकरीबन रोज दिल्ली के बड़े व्यापारियों, बुकी, कार डीलर, प्राॅपर्टी डीलर, रियल एस्टेट कारोबारी, शराब कारोबारी व होटेलियर आदि को विदेश के नंबरों से काॅल कर व वाॅट्सएप पर मैसेज भेजकर रंगदारी देने के लिए धमकी दे रहा है।

    रंगदारी न देने पर वह उन्हें जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। हर व्यापारी से वह पांच करोड़ रुपये रंगदारी की मांग कर रहा है। धमकी से भयभीत होकर कुछ व्यापारियों ने अलग-अलग जिले व संबंधित थानों में शिकायत दर्ज करा दी है वहीं बड़ी संख्या में व्यापारी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने से डर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें।

    पुलिस सूत्र की मानें तो पिछले 20 दिनों में वह अकेले दिल्ली के 200 से अधिक व्यापारियों और बुकी आदि को विदेश से काॅल कर रंगदारी मांग चुका है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि गोदारा इस समय यूरोप में छिपा है और वहीं से यूके आदि अलग-अलग देशों के नंबरों से व्यापारियों को धमकी दे रहा है।

    वह हर दिन करीब 20 से 25 लोगों को धमकी दे रहा है जिनमें कुछ व्यापारी उसके झांसे में आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि उसके आतंक का आलम यह है कि वह किसी भी व्यापारी से पांच करोड़ से कम रंगदारी की मांग नहीं कर रहा है। गोदारा पहले मोबाइल रिपेयर का काम करता था। लाॅरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़कर वह बड़ा बदमाश बन गया।

    उसे अच्छी तरह जानकारी है कि लाॅरेंस किन-किन व्यापारियों से रंगदारी वसूलता है। लाॅरेंस से अलग होने के बाद अब वह भी उन व्यापारियों से रंगदारी मांगना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक गोदारा के लगातार रंगदारी मांगने की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने के बाद मुख्यालय से स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को इसपर जल्द नकेल कसने के निर्देश दिए गए हैं।

    सूत्रों की मानें तो मुख्यालय से इसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को भी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय के जरिये केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां यूरोप में गोदारा को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि हाल के वर्षों में लाॅरेंस व हिमांशु भाऊ के कई गूर्गों को मुठभेड़ में मार जाने व कईयों पर मकोका लगा उन्हें पकड़कर जेल में डालने के बाद इन गैंग्स्टरों के आतंक पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। गोदारा व गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने की जरूरत है।

    दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास रंगदारी मांगने की काल आती है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। वे तुरंत क्राइम ब्रांच अथवा संबंधित थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दें। उनकी शिकायतों को गोपनीय रखकर दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।

