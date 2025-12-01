Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने कश्मीर में आठ जगहों पर मारा छापा, मोबाइल और डिजिटल उपकरण बरामद; कई लोगों से की पूछताछ

    By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में कश्मीर में आठ स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने कुछ मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं और कुछ लोगों से पूछताछ की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने कश्मीर में आठ जगहों पर मारा छापा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाति आतंकी हमले और जैश व गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉडयूल की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार को घाटी में आठ जगहों पर तलाशी ली।

    तलाशी के दौरान एनआईए ने कुछ मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल उपकरण जांच के लिए जब्त करने के अलावा कुछ लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन किसी को हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया गया।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सभी चिह्नित स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई आज सुबह साढ़े छह बजे के करीब एक साथ शुरु की गई। एनआइए के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के अलावा मजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने बताया कि शोपियां के नादिगाम में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर और नौगाम श्रीनगर स्थित मस्जिद में उसके कमरे की तलाशी ली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी पत्नी से भी एनआईए के अधिकारियों ने कुछ प्रश्न किए। इसके अलावा संबूरा पांपोर में एनआईए ने आमिर रशीद के घर में तलाशी ली जबकि कोइल पुलवामा में डा मुजम्मिल और लाल किले के पास आत्मघाति हमला करने वाले डा उमर नबी के घर में भी तलाशी ली गई।

    इसके अलाव कुलगाम के वनपोरा में डॉ. अदील माजिद राथर उर्फ डा अदील राथर उर्फ डा अदील अहमद के घर में भी एनआइए ने तलाशी ली है। इसके अलावा पुलवामा के चंदगाम और मलंगपोरा में भी इस मामले में चिह्नित किए गए कुछ संदिग्धों के घरों में तलाशी ली ई है।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कुछ मोबाइल फोन और कुछ डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा जिन मकानों में तलाशी ली गई हैं,उनमें रहने वालों से कुछ सवाल-जवाब किए गए हैं,लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न किसी को हिरासत में लिया गया है।