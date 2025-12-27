Language
    रोहिणी सेक्टर-20 पार्क के छठ घाट में 3 फीट पानी, पिछले साल डूबने से बच्चे की मौत; अब भी नहीं हुई सफाई

    By Dharmendra Yadav Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    रोहिणी सेक्टर-20 का डिस्ट्रिक्ट पार्क ढाई महीने से अधिक समय से जलमग्न है। मॉनसून और छठ घाट का पानी न निकाले जाने से बच्चों और टहलने वालों को परेशानी ह ...और पढ़ें

    रोहिणी सेक्टर-20 का डिस्ट्रिक्ट पार्क ढाई महीने से अधिक समय से जलमग्न है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-20 में डिस्ट्रिक्ट पार्क का आधा हिस्सा पिछले कई महीनों से पानी में डूबा हुआ है। मॉनसून की बारिश का पानी पार्क के एक हिस्से में जमा हो गया है, जबकि दूसरे हिस्से में बने छठ घाट का पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। इसके चलते पार्क में खेलने आने वाले बच्चों और टहलने आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।

    मॉनसून खत्म हुए ढाई महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। छठ घाट से पानी न निकालने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। पिछले साल इसी जगह एक बच्चा डूब गया था। लगातार पानी जमा रहने से इलाके में मच्छरों से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।

    रोहिणी सेक्टर-20, पूठ कलां, कैलाश विहार, अमन विहार, सुल्तानपुरी, कृष्णा विहार और करण विहार के लोग इस पार्क में कसरत और टहलने आते हैं। चूंकि पार्क ढलान पर बना है, इसलिए हर मॉनसून में इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। पांच एकड़ में फैले इस पार्क का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा पानी से भरा रहता है। पानी पर काई तैरती हुई दिखती है। इसके चलते पार्क की घास और पौधे भी खराब हो रहे हैं।

    छठ घाट में कई फीट पानी

    छठ पूजा के डेढ़ महीने बाद भी डिस्ट्रिक्ट पार्क में बने छठ घाट का पानी नहीं निकाला गया है। पार्क में बने छठ घाट में लगभग डेढ़ से तीन फीट पानी भरा हुआ है, जो पार्क में खेलने वाले बच्चों के लिए खतरनाक है। पानी जमा होने के कारण बच्चों समेत कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। पिछले साल पानी से भरे छठ घाट में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे पार्क में क्रिकेट और दूसरे खेल खेलने आते हैं। क्रिकेट खेलते समय गेंद अक्सर छठ घाट में जमा पानी में गिर जाती है। बच्चे पानी से गेंद निकालते भी हैं। लोगों को बच्चों के साथ किसी अनहोनी घटना की आशंका सता रही है।

    मैं रोज पार्क आता हूँ, लेकिन पानी जमा होने, गंदगी और बदबू के कारण मुझे थोड़ी देर बाद ही जाना पड़ता है। पिछले तीन महीनों से बदबू और गंदगी की वजह से मैं यहाँ योगा नहीं कर पा रहा हूँ। इस पार्क की हालत देखकर हमें लगता है कि यहाँ हम स्वस्थ नहीं, बल्कि बीमार पड़ जाएँगे।

    - रामचंद्र, कैलाश विहार

    मानसून के मौसम में हम पार्क में पैर भी नहीं रख सकते। क्योंकि पार्क में तीन फीट से ज़्यादा पानी भर जाता है, और अभी भी पानी भरा हुआ है। छठ पूजा के बाद से पानी निकाला नहीं गया है, और यह कचरे से भरा हुआ है।
    - सुरेश, रोहिणी सेक्टर-20

    मैं अपने बच्चों को स्कूल से इसी पार्क से गुज़रते हुए घर लाती हूँ। मैं कई सालों से पार्क की यही हालत देख रही हूँ। बदबू और मच्छरों की वजह से यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही, पास की सड़क पर भी कचरे के ढेर की वजह से बदबू आती है। हमें मजबूरन इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है।
    - खुशबू, रोहिणी सेक्टर-20

    डिस्ट्रिक्ट पार्क की हालत बहुत खराब है। DDA और नगर निगम से कई बार छठ घाट में जमा पानी निकालने और पार्क की हालत सुधारने की रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। पिछले साल तो यहाँ एक बच्चा डूब भी गया था।
    रितु मुकेश कुमार, नगर पार्षद, वार्ड-26, पूठ कलां