रोहिणी सेक्टर-20 पार्क के छठ घाट में 3 फीट पानी, पिछले साल डूबने से बच्चे की मौत; अब भी नहीं हुई सफाई

मैं रोज पार्क आता हूँ, लेकिन पानी जमा होने, गंदगी और बदबू के कारण मुझे थोड़ी देर बाद ही जाना पड़ता है। पिछले तीन महीनों से बदबू और गंदगी की वजह से मैं यहाँ योगा नहीं कर पा रहा हूँ। इस पार्क की हालत देखकर हमें लगता है कि यहाँ हम स्वस्थ नहीं, बल्कि बीमार पड़ जाएँगे।

- रामचंद्र, कैलाश विहार

मानसून के मौसम में हम पार्क में पैर भी नहीं रख सकते। क्योंकि पार्क में तीन फीट से ज़्यादा पानी भर जाता है, और अभी भी पानी भरा हुआ है। छठ पूजा के बाद से पानी निकाला नहीं गया है, और यह कचरे से भरा हुआ है।

- सुरेश, रोहिणी सेक्टर-20

मैं अपने बच्चों को स्कूल से इसी पार्क से गुज़रते हुए घर लाती हूँ। मैं कई सालों से पार्क की यही हालत देख रही हूँ। बदबू और मच्छरों की वजह से यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही, पास की सड़क पर भी कचरे के ढेर की वजह से बदबू आती है। हमें मजबूरन इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है।

- खुशबू, रोहिणी सेक्टर-20

डिस्ट्रिक्ट पार्क की हालत बहुत खराब है। DDA और नगर निगम से कई बार छठ घाट में जमा पानी निकालने और पार्क की हालत सुधारने की रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है। पिछले साल तो यहाँ एक बच्चा डूब भी गया था।

रितु मुकेश कुमार, नगर पार्षद, वार्ड-26, पूठ कलां