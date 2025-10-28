रोहिणी-पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को किया जाएगा सिग्नल फ्री, जाम से निजात दिलाने के लिए प्रयोग शुरू

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी व पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को सिग्नल व जाम मुक्त करने के लिए यू-टर्न प्रयोग शुरू की गई है। सफल होने पर इसे स्थाई रूप दिया जाएगा। करीब तीन किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर छह ट्रैफिक सिग्नल बंद कर यू-टर्न व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं।

कोहाट एन्क्लेव, आशियाना चौक,मधुबन चौक, दमकल केंद्र, साईं बाबा चौक, हिमालय विद्यालय इन सभी जगहों पर यातायात सिग्नलों को बंद कर दिया गया है। मधुबन चौक दिल्ली के व्यस्तम चौराहों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों की वाहनों की आवागमन करते हैं। वहीं, साईं बाबा चौक पर भी वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण जाम की स्थित बनी रहती थी।