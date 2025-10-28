रोहिणी-पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को किया जाएगा सिग्नल फ्री, जाम से निजात दिलाने के लिए प्रयोग शुरू
रोहिणी और पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को सिग्नल मुक्त करने के लिए यू-टर्न का प्रयोग शुरू किया गया है। तीन किलोमीटर के मार्ग पर छह सिग्नल बंद किए गए हैं। मधुबन चौक और साईं बाबा चौक जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हुआ है। दिल्ली यातायात पुलिस ने गुरु हनुमान सोसायटी के सुझाव पर यह कदम उठाया है। प्रयोग सफल होने पर इसे स्थायी किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी व पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को सिग्नल व जाम मुक्त करने के लिए यू-टर्न प्रयोग शुरू की गई है। सफल होने पर इसे स्थाई रूप दिया जाएगा। करीब तीन किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग पर छह ट्रैफिक सिग्नल बंद कर यू-टर्न व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं।
कोहाट एन्क्लेव, आशियाना चौक,मधुबन चौक, दमकल केंद्र, साईं बाबा चौक, हिमालय विद्यालय इन सभी जगहों पर यातायात सिग्नलों को बंद कर दिया गया है। मधुबन चौक दिल्ली के व्यस्तम चौराहों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों की वाहनों की आवागमन करते हैं। वहीं, साईं बाबा चौक पर भी वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण जाम की स्थित बनी रहती थी।
जारी यू-टर्न व्यवस्था के अंतर्गत वाहन बिना रुके निकल सुविधाजनक रूप से आवागमन कर रहे हैं। मधुबन चौक पर वाहनों के दबाव को कम करने के लिए योजना बनाई जा रही है। गुरु हनुमान सोसायटी आफ भारत के सुझाव पर दिल्ली यातायात पुलिस के द्वारा यह प्रस्ताव विकसित कर लागू किया गया है।
