Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में तेंदुए के हमले से दहशत में ग्रामीण, वायो डायवर्सिटी पार्क के पास खून से लथपथ मृत मिला गोवंशी

    By Dharmendra Yadav Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 12:44 AM (IST)

    यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास जगतपुर गांव में तेंदुए ने एक बछिया पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चरवाहों ने तेंदुए के पद चिह्न देखे और घटना की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों में तेंदुए के डर से दहशत है, क्योंकि पहले भी तेंदुआ कई बार इस इलाके में देखा जा चुका है। वन विभाग ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेंहुए के पंजों की तस्वीर खींचता गार्ड। जागरण।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। यमुना बायो डायवर्सिटी पार्क के पास जगतपुर गांव के खेतों में एक बार फिर तेंदुए की उपस्थिति सामने आई है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने सोमवार दोपहर एक गोवंशी (बछिया) पर हमला कर मार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरवाहे व ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। तेंदुए के हमले के भय के कारण चरवाहे अपने पशुओं को लेकर चले गए। बाद में ग्रामीण दोबारा मौके पर पहुंचे तो गोवंशी का शव नहीं मिला। हालांकि, तेंदुए को किसी ने देखा नहीं।

    बाद में बायो डायवर्सिटी पार्क के गार्ड ने मौके पर पर पहुंच कर तेंदुए के पद चिह्न के फोटो अपने मोबाइल में कैद किए। ग्रामीणों ने घटनाक्रम की वीडियो बनाकर वन विभाग व बायो डायवर्सिटी के अधिकारी के पास भेज दिया है। यमुना बायो डायवर्सिटी पार्क वरिष्ठ अधिकारी का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

    यह घटना सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे की बताई जा रही है। जगतपुर निवासी किसान महफूज अली ने बताया कि कई चरवाहे अपने पशुओं को लेकर खेतों में मौजूद थे, इसी दौरान उनकी नजर लहूलुहान हालत में एक गोवंशी पर पड़ी, उसकी मौत हो चुकी थी।

    खेत में तेंदुए के पांव के निशान व गोवंशी को घसीटे जाने के निशान पाए गए। यह गोवंशी राहुल नामक व्यक्ति की थी। इसके बाद चरवाहे अपने पशु लेकर चले गए। कुछ समय बाद अन्य ग्रामीणों के साथ पहुंचे तो गोवंशी का शव गायब पाया गया। इसी दौरान बायोडायवर्सिटी पार्क के गार्ड मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया।

    किसान महफूज अली ने बताया कि इस बारे में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द यथोचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुना बायोडायवर्सिटी प्रशासन तक भी सूचना पहुंचा दी है।

    दस माह में कई बाद दिख चुका है तेंदुआ

    इस साल जनवरी माह से लेकर अब तक तेंदुआ कई बार ग्रामीणों दिखाई दे चुका है। 9-10 अगस्त की रात को ग्रामीणों की ओर से लगाए गए कैमरे में तेंदुए टहलता हुए कैद हुआ था। इस फोटो के कैद होने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। ग्रामीणों ने सितंबर महीने में भी तेंदुआ दिखने की बात बताई थी।

    यह भी पढ़ें- सेक्स चेंज कराने पर नौसेना अधिकारी को किया था बर्खास्त, दिल्ली HC ने रक्षा मंत्रालय से AFT पर मांगा जवाब