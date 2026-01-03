Rohini Firing: प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ की रंगदारी, पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा तक की छापामारी
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-24 स्थित पाकेट-14 स्थित सोसायटी के अंदर घुसकर प्रापर्टी व्यवसायी के फ्लैट के पास ताबड़तोड़ करीब दो दर्जन से अधिक फायरिंग मामले में पुलिस 10 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं, पीड़ित को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।
बदमाशों का पता लगाने के लिए दर्जन भर टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जो दिल्ली से हरियाणा तक लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी।
रोहिणी जिला के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाश जिस बाइक से आए थे, वह फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आए थे। सभी नकाबपोश थे। वहीं, 10 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले सोसायटी की रेकी की खी, फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
पीड़ित के फ्लैट के नीचे खड़ी एक पड़ोसी की कार भी बदमाशों ने गोली चलाई। पुलिस अधिकारी का कहना है कि बदमाशों ने पीड़ित के अंदर खौफ डालने के वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों की माने तो एक बड़े गिरोह के नाम पर पीड़ित से करीब तीन करोड़ रुपये की मांग की गई थी। नहीं देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि शुक्रवार शाम करीब 5:23 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सेक्टर-24 में फायरिंग संबंधी पीसीआर काल मिली। काल करने वाले व्यक्ति ने बताया गया कि तीन लड़के मोटरसाइकिल पर आए, गोलियां चलाईं और मौके से भाग गए।
जांच में सामने आया कि पिछले साल एक विदेशी नंबर से वाट्सएप एक गैंग्सटर के नाम पर तीन करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। उस समय व्यवसायी डर के मारे पुलिस को जानकारी नहीं थी।
