रोहिणी में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत झुकने से फैली दहशत, पीली पट्टी लगाकर आवाजाही रोकी
रोहिणी सेक्टर-7 में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत झुकने से दहशत फैल गई। नगर निगम ने काम रोक दिया है, भवन मालिक को नोटिस जारी किया है और सुरक्षा के लिए ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-7 में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत एक ओर झुकने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना के बाद नगर निगम ने इमारत का काम पर रोक लगा दी है। साथ ही इर्दगिर्द सुरक्षा (पीली) पट्टी लगाकर आवाजाही रोक दी है और आसपास की इमारतों में रहने वालों वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।
नगर ने भवन मालिक को नोटिस भी जारी किया है। निगम के अधिकारी का कहना है कि निगम की ओर से जांच की जा रही है। अगर कुछ गलत पाया गया तो इमारत को तोड़ा भी जा सकता है। इमारत को गिरने से रोेकने के लिए सपोर्ट लगाने का काम शुरू हो गया है।
यह इमारत सेक्टर-7 पाकेट डी में स्थित है। पिछले लंबे समय से इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले कुछ दिन पहले यह इमारत एक ओर झुकने लगी। नीचे का हिस्सा तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी मंजिल एक ओर झुकी गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बार नगर निगम हरकत में आई। निगम ने पीली पट्टी लगाकर इमारत की घेराबंदी कर दी गई।
भवन अचानक से गिरने से रोकने के लिए सपोर्ट व चैनल लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इमारत के कुछ पिलर खिसक गए। इस कारण इमारत झुक गई। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि भवन मालिक को नोटिस दे दिया गया है। भवन के इर्दगिर्द सपोर्ट व चैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि जान-माल का नुकसान न हो।
अधिकारी ने बताया कि भवन निर्माण में कुछ गलत और नियमों के विपरीत पाया गया तो निगम कार्रवाई करेगी। आवश्यक हुआ तो इमारत को ढहाया भी जा सकता है। फिलहाल निगम की अोर से जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस का समयपुर बादली में अवैध बार क्लब पर छापा, संचालक समेत 25 लोग गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।