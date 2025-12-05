रोहिणी में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत झुकने से फैली दहशत, पीली पट्टी लगाकर आवाजाही रोकी

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-7 में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत एक ओर झुकने के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना के बाद नगर निगम ने इमारत का काम पर रोक लगा दी है। साथ ही इर्दगिर्द सुरक्षा (पीली) पट्टी लगाकर आवाजाही रोक दी है और आसपास की इमारतों में रहने वालों वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर ने भवन मालिक को नोटिस भी जारी किया है। निगम के अधिकारी का कहना है कि निगम की ओर से जांच की जा रही है। अगर कुछ गलत पाया गया तो इमारत को तोड़ा भी जा सकता है। इमारत को गिरने से रोेकने के लिए सपोर्ट लगाने का काम शुरू हो गया है।

यह इमारत सेक्टर-7 पाकेट डी में स्थित है। पिछले लंबे समय से इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले कुछ दिन पहले यह इमारत एक ओर झुकने लगी। नीचे का हिस्सा तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी मंजिल एक ओर झुकी गई है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बार नगर निगम हरकत में आई। निगम ने पीली पट्टी लगाकर इमारत की घेराबंदी कर दी गई।