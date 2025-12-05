दिल्ली पुलिस का समयपुर बादली में अवैध बार क्लब पर छापा, संचालक समेत 25 लोग गिरफ्तार

पीअीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली क्षेत्र में देर रात अवैध रूप से चल रहे बार-कम-क्लब का भंडाफोड़ कर 25 लोगों को पकड़ लिया है, जिनमें संचालक, ग्राहक और स्टाफ शामिल हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, 3 और 4 दिसंबर की रात यह कार्रवाई तब की गई जब सूचना मिली कि समयपुर मेन चौक स्थित एक इमारत की दूसरी मंजिल पर अवैध बार संचालित हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कई पुरुषों को संदिग्ध तरीके से इमारत में प्रवेश करते देखा।

डीसीपी (आउटर नॉर्थ) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि टीम ने उनका पीछा किया और थ्री बॉक्सेज कैफे नाम से चल रहे एक कैफे में पहुंची, जहां तेज आवाज में संगीत बज रहा था और निर्धारित समय के बाद भी शराब परोसी जा रही थी।

अंदर लगभग 16 पुरुष (उम्र 20–30 वर्ष) और सात से आठ महिलाएं (उम्र 20–25 वर्ष) सोफों पर बैठकर शराब पीते और फैंसी हुक्का पीते मिले। वहीं, तीन से चार वेटर उन्हें शराब परोस रहे थे। रसोई के रेफ्रिजरेटर में शराब का स्टॉक भी मिला, स्वामी ने कहा।

बार संचालन से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर कैफे के प्रबंधक अनिल कोई लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। न शराब परोसने का, न बार चलाने का और न ही हुक्का संचालन का। इसके बाद पुलिस ने स्थल से बरामद सामग्री जब्त की, जिसमें 37 बीयर के कैन, दो व्हिस्की की बोतलें, एक खाली शराब बोतल, सात–आठ हुक्के, म्यूजिक सिस्टम, एम्प्लीफायर, स्पीकर और 50 रुपये मूल्य के कई फर्जी/गेमिंग नोट शामिल हैं।