Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, अब 22 जनवरी को ED की चार्जशीट पर होगा विचार

    By RITIKA MISHRAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टाल दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर अब 22 जनवरी को ...और पढ़ें

    Hero Image

    जगरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अदालत अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगी।

    यह मामला वर्ष 2008 के गुरुग्राम भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। अदालत के निर्देश के अनुसार अगली सुनवाई में चार्जशीट पर संज्ञान और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- चीनी वीजा रैकेट केस में कार्ति चिदंबरम और एस भास्कररमन की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने दोनों पर तय किए आरोप

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें