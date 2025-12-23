रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, अब 22 जनवरी को ED की चार्जशीट पर होगा विचार

जगरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अदालत अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगी।

यह मामला वर्ष 2008 के गुरुग्राम भूमि सौदे से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। अदालत के निर्देश के अनुसार अगली सुनवाई में चार्जशीट पर संज्ञान और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

