चीनी वीजा रैकेट केस में कार्ति चिदंबरम और एस भास्कररमन की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने दोनों पर तय किए आरोप

रितिका मिश्रा, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित चीनी वीजा रैकेट मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है।

अदालत ने एस. भास्कररमन पर मामले से जुड़े अहम सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है।