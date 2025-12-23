Year Ender 2025: थोड़ा है, बहुत की जरूरत है..., दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार की दरकार

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। सार्वजनिक परिवहन के मामले में 2025 कुछ ऐसा रहा है जिसमें सरकार में बहुत कुछ करने की ललक दिखी, यहां तक कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ कराया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा मजबूत करने की बात कहती दिखीं और कुछ हद तक उनके प्रयास आगे बढ़ते हुए भी दिखे।

मगर काम बहुत अधिक नहीं हो पाया। कुछ नई बसें आई तो उससे अधिक पुरानी होने के कारण बसें सड़कों से हट गईं। यानी यही कह सकते हैं कि थोड़ा किया और बहुत की जरूरत है। 11000 बसों की आवश्यकता है मगर इससे आधे से भी कम बसें उपलब्ध हैं।

इससे सार्वजनिक सुधार व्यवस्था पर असर जरूर पड़ रहा है। यहां गाैरतलब यह भी है कि जो बस बेड़ा कभी 7300 का होता था वह इस साल 5000 पर आ गया है। जिसमें 3500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।



इन सब के बीच इस साल तीन अंतर्राज्यीय रूट पर बसें जरूर शुरू हुई हैं। गर्मी के समय बस टर्मिनलों पर पेयजल की व्यवस्था भी पहली बार सरकार की ओर से की गई है। मेट्रो में भी इस साल कोई नया काॅरिडोर जनता के लिए शुरू नहीं हो पाया है।

मगर दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस दौरान नई लाइनों का उद्घाटन, निर्माण कार्य व टनलिंग में प्रगति हुई। नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। मेट्रो के विस्तार से राजधानी में आवागमन सुगम होगा।



दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर चुनाैती बढ़ रही है। क्योंकि डीटीसी और क्लस्टर बसें लगातार कम हो रही हैं । पिछले एक साल में 2401 बसें सड़कों से हट चुकी हैं।

फरवरी में दिल्ली में भाजपा की सरकार के आने के समय उम्मीद की जा रही थी कि बसों की संख्या अब तेजी से बढ़ेगी। मगर ऐसा अभ्री तक नहीं हो पाया है। पुरानी बसें हटने की तुलना में नई बसें कम आई हैं, इससे आम नागरिक की परेशानी बढ़ रही है।

हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं कि एक साल पहले तक दिल्ली में 7300 से अधिक बसें थीं। अब यह संख्या कम होकर 5000 के करीब रह गई है। जनवरी से अब तक डीटीसी की 1400 नई बसें आ सकी हैं और 2401 बसें सड़कों से हट गई हैं।

जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक हटी बसें क्रम महीना संख्या 1 जनवरी 57 2 फरवरी 337 3 मार्च 345 4 अप्रैल 111 5 मई 232 6 जून 96 7 जुलाई 452 8 सितंबर 462 9 अक्टूबर 84 10 नवंबर 17 11 दिसंबर 99 कुल 2401 कब कब कितनी आईं इलेक्ट्रिक बसें क्रम तिथि / माह बसों की संख्या 1 अप्रैल 250 2 30 मई 100 3 5 जून 200 4 8 जून 400 5 29 सितंबर 300 6 14 नवंबर 50 7 18 दिसंबर 100 कुल 1400 इस साल तीन नई अंतर्राज्यीय बस सेवाएं हुईं शुरू 19 सितंबर- बड़ाैत तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा

13 नवंबर - सोनीपत तक दिल्ली की नई अंतर्राज्यीय बस सेवा

18 दिसंबर - धारूहेड़ा तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली मेट्रो जनवरी: फेज-4 का पहला खंड शुरू 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक (लगभग 2.8 किमी) का उद्घाटन किया। यह फेज-4 का पहला आपरेशनल हिस्सा था, जिससे नेटवर्क की लंबाई 394-395 किमी हो गई। जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग कोरिडोर के अगले वर्ष मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है।