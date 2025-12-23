Language
    नई दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा, कई शहरों की उड़ानें प्रभावित; IndiGO ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

    By SANJEEV KUMAR GUPTAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:10 AM (IST)

    दिल्ली और उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक कोहरे की चेताव ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह घने कोहरे का गंभीर असर देखा गया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है।

    मंगलवार की सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। वहीं, कोहरे के चलते कई अन्य शहरों में भी फ्लाइट मूवमेंट धीमा पड़ गया है।

    मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक दोनों एयरपोर्ट पर Dense Fog की स्थिति बनी रही। इस दौरान दृश्यता कई बार घटकर सिर्फ 50 मीटर तक पहुंच गई।

    हवा की रफ्तार बेहद कम या शांत रही, जिससे कोहरा लंबे समय तक छाया रहा। मौसम संबंधी हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।  कोहरे की स्थिति में सुधार न होने पर आने वाले घंटों में भी उड़ानों और यातायात पर असर बने रहने की संभावना है।

    एयरपोर्ट्स पर दर्ज दृश्यता (23 दिसंबर 2025)

    समय (IST) एयरपोर्ट दृश्यता कोहरे की स्थिति हवा की स्थिति
    05:30 पालम एयरपोर्ट 100 मीटर घना कोहरा दक्षिण-पश्चिमी, 5 किमी/घंटा
    05:30 सफदरजंग एयरपोर्ट 100 मीटर घना कोहरा शांत
    07:30 पालम एयरपोर्ट 50 मीटर घना कोहरा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिमी, 5 किमी/घंटा
    07:30 सफदरजंग एयरपोर्ट 50 मीटर घना कोहरा शांत
    08:00 पालम एयरपोर्ट 50 मीटर घना कोहरा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिमी, 5 किमी/घंटा
    08:00 सफदरजंग एयरपोर्ट 100 मीटर घना कोहरा शांत
    08:30 पालम एयरपोर्ट 100 मीटर घना कोहरा पश्चिम-दक्षिण-पश्चिमी, 5 किमी/घंटा
    08:30 सफदरजंग एयरपोर्ट 150 मीटर घना कोहरा शांत

    इन शहरों में भी उड़ानों पर असर

    एयरलाइंस के अनुसार घना कोहरा रांची, पटना, हिंडन, जम्मू और वाराणसी में भी बना हुआ है। इस कारण इन शहरों से आने-जाने वाली उड़ानों और नेटवर्क की कुछ अन्य रूट्स पर कम समय की देरी हो सकती है।

    इंडिगो एयरलाइंस की ट्रैवल एडवाइजरी

    इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जरूर जांच लें। एयरलाइन का कहना है कि मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, उड़ान संचालन सामान्य किया जाएगा।

    यात्रियों के लिए सलाह

    • फ्लाइट स्टेटस पहले जांचें।
    • एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचें।
    • सड़क यात्रा में भी अतिरिक्त सावधानी बरतें।

