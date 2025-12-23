नई दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा, कई शहरों की उड़ानें प्रभावित; IndiGO ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह घने कोहरे का गंभीर असर देखा गया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है।

मंगलवार की सुबह दिल्ली के पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। वहीं, कोहरे के चलते कई अन्य शहरों में भी फ्लाइट मूवमेंट धीमा पड़ गया है।

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक दोनों एयरपोर्ट पर Dense Fog की स्थिति बनी रही। इस दौरान दृश्यता कई बार घटकर सिर्फ 50 मीटर तक पहुंच गई।

हवा की रफ्तार बेहद कम या शांत रही, जिससे कोहरा लंबे समय तक छाया रहा। मौसम संबंधी हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कोहरे की स्थिति में सुधार न होने पर आने वाले घंटों में भी उड़ानों और यातायात पर असर बने रहने की संभावना है।