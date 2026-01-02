दिल्ली में सात माह से फरार लूट का भगोड़ा गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कंझावला थाना क्षेत्र में लूट के मामले में फरार भगोड़े को क्राइम ब्रांच की टीम ने सात माह बाद गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान बवाना के अनिल के रूप में हुई है जो पहले भी सात आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, बीते वर्ष 25 मई को आरोपित अनिल ने अपने साथी दीपक के साथ मिलकर शिकायतकर्ता सवेद का मोबाइल फोन लूटा था। उसके साथी दीपक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जबकि अनिल मोबाइल लेकर भागने में कामयाब हो गया।

जांच के दौरान कई जगह छापे मारे गए, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका। इसके बाद रोहिणी कोर्ट ने छह दिसंबर को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। उसे पकड़ने के लिए एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में और इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई।