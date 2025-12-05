Language
    200 मेंटेनेंस वैन ने 490 किलोमीटर सड़कों का किया निरीक्षण; मलबा, मिट्टी और कूड़े के ढेर उठाए गए

    By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:07 AM (IST)

    शहर में 200 रखरखाव वैन ने 490 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण करके मलबा, मिट्टी और कूड़े के ढेर उठाए। इस सफाई अभियान का उद्देश्य सड़कों को साफ और सुगम बना ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बुधवार को दिए गए निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपनी सड़काें पर बृहस्पतिवार को गड्ढे भरने का अभियान चलाया। इस दौरान कुल 872 गड्ढे भरे गए। इन्हें कोलतार, रोड़ी मिक्स सामग्री से भरा गया। लोक निर्माण विभाग की 200 मेंटेनेंस वैन ने पहले दिन 1259 किलोमीटर सड़कों में से 490 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान गड्ढे भरने के साथ-साथ सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर एकत्रित मलबा को भी हटाया गया। सेंट्रल वर्ज धूल मिट्टी साफ की गई। एकत्रित मलबा, मिट्टी और कूड़े को उठाया गया।

    मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने बुधवार शाम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों पर गड्ढे भरने का अभियान चलाने का निर्देश दिया था। जिसके आधार पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों के रखरखाव के कार्यों में लगी मेंटेनेंस वैन को विशेष रूप से गड्ढे भरने के काम में लगाया गया।

    लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इन सड़कों पर गड्ढे भरने के साथ साथ मिट्टी,धूल मलबा, कूड़ा एकत्रित कर उसे उठाने के भी निर्देश दिए गए थे। ऐसे में जहां भी मिट्टी, मलबा, कूड़ा सड़कों पर एकत्रित किया गया औरा उसें उठाया गया। अधिकारी ने कहा कि अभी शुक्रवार एवं शनिवार दो दिन शेष हैं दोनों दिन गड्ढे भरने का अभियान जारी रहेगा और इसके बाद भी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

    उन्होंने साफ किया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी मिलती है या लापरवाही मिलती तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि सभी मेंटेनेंस वैन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है और इसकी कंट्रोल रूम से आनलाइन मानीटरिंग हो रही है, जिससे काम में पारदर्शिता बनी रहे।

    बता दें कि प्रदूषण रोकथाम के लिए सड़कों पर गड्ढ़े भरने के लिए पीडब्ल्यूडी ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए 200 मेंटेनेंस वैन तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को बैठक कर 72 घंटे में सड़कों पर बने सभी गड्ढ़े भरने का निर्देश दिया था। सभी विभागों को प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है।

