दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद धूल नियंत्रण मिशन तेज, पीडब्ल्यूडी ने मैदान में उतारीं 200 वैन; 45 दिन का टार्गेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण की गहराती जा रही समस्या और प्रदूषण नियंत्रित करने के अधिकारियों की ओर से आ रहे लापरवाही के मामलों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धूल प्रदूषण को लेकर अधिकारियों को चेताया है कि अगर कार्य में लापरवाही मिली तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने दाे दिन पहले हुई बैठक में साफ किया कि लापरवाही होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम की सख्ती के बाद पीडब्ल्यूडी ने अपने अधीन सभी सड़कों की बेहतर तरीके से साफ-सफाई करने के लिए 200 मेंटेनेंस वैन लगाने का दावा किया है। इन मेंटेनेंस (रखरखाव) वैन का काम सड़कों और सड़कों के किनारे से मलबा हटाने के साथ साथ गड्ढों को प्राथमिकता से भरना है।

इसके साथ ही सड़क संकेतों की मरम्मत व सुधार व अन्य कार्य शामिल है। मेंटेनेंस वैन से सफाई के साथ-साथ सड़कों के पानी निकासी वाले बेल माउथ की सफाई , सड़क क्षेत्र से मलबा हटाना और नियमित मलबा या कचरा डंपिंग की स्थिति में एमसीडी को सूचित करना भी शामिल है।

इसके अलावा फुटपाथ की सफाई, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज की सामान्य मरम्मत, सड़क संकेतों की मरम्मत व सुधार, टूटी या गायब लाइट फिटिंग्स, खुली वायरिंग में सुधार शामिल है। प्रत्येक मेंटेनेंस वैन एक जेई/एई के अधीन कार्य करेगी और उनके कार्य की साप्ताहिक निगरानी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यह सारा मार्य 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है।



इसके साथ ही प्रत्येक वैन प्रतिदिन कम से कम 200 मीटर सड़क की गहन सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी कनिष्ठ अभियंताओं और सहायकअ भियंताओं को इन वैनों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी गई है।