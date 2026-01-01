रेवाड़ी जंक्शन पर सीट नहीं मिलने से यात्रियों का बवाल, ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तोड़े

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर के रेलवे जंक्शन पर रिंगस जाने वाले शकूरबस्ती फुलेरा ट्रेन में सीट नहीं मिलने पर खाटूश्याम जाने वाले यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने प्लेटफार्म नंबर चार पर खड़ी ट्रेन की खिड़कियां व शीशे तोड़ दिए।

सूचना के बाद जीआरपी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन भारी संख्या में मौजूद यात्री हुड़दंग करते रहे। पुलिस ने एक दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले से बैठे यात्रियों ने बंद किए दरवाजे जानकारी के अनुसार नववर्ष के उपलक्ष्य पर बुधवार रात करीब साढे दस बजे रिंगस जाने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों की संख्या अधिक पहुंच गई। ट्रेन में पहले से बैठे यात्रियों ने ट्रेन के डिब्बे अंदर से बंद कर दिए, जिससे सैकडों यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे थे।

इसके बाद बाहर खड़े यात्रियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। प्लेटफार्म के दोनों तरफ यात्रियों ने ट्रेन की खिड़कियों व सीसों को तोडना शुरू कर दिया। इस दौरान कई यात्रियों को चोट भी लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन यात्रियों का हंगामा बढ़ता गया।

पुलिस के सामने भी किया बवाल उत्पात मचा रहे यात्रियों ने पुलिस जवानों के सामने भी ट्रेनों में जमकर नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने ट्रेन के अंदर से बंद डिब्बों को खुलवाकर यात्रियों को ट्रेन में चढाया। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। करीब आधा घंटा बाद ट्रेन को रवाना किया गया।