रेवाड़ी में घर के बाहर खेल रही 10 माह की मासूम को उठाकर ले गया दरिंदा, खिलाने के बहाने हैवानियत की हदें पार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शनिवार की सुबह एक दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 10 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी वारदात अंजाम दी गई। बच्ची के बाहर खेलने के दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को उठाकर पास के ही खाली प्लाॅट में बने कमरे में ले गया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले में शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

दरअसल, मूलरूप से बिहार का रहने वाला एक परिवार शहर में मजदूरी करता है। उन्होंने शहर थाना क्षेत्र की एक काॅलोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ है। शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे 10 माह की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और माता-पिता कमरे में थे।