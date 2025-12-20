Language
    रेवाड़ी में घर के बाहर खेल रही 10 माह की मासूम को उठाकर ले गया दरिंदा, खिलाने के बहाने हैवानियत की हदें पार

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    रेवाड़ी में एक 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक युवक उसे उठाकर पास के प्लाॅट में ले गया और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शनिवार की सुबह एक दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 10 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी वारदात अंजाम दी गई।

    बच्ची के बाहर खेलने के दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को उठाकर पास के ही खाली प्लाॅट में बने कमरे में ले गया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले में शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

    दरअसल, मूलरूप से बिहार का रहने वाला एक परिवार शहर में मजदूरी करता है। उन्होंने शहर थाना क्षेत्र की एक काॅलोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ है। शनिवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे 10 माह की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और माता-पिता कमरे में थे।

    इसी दौरान पास में ही किराये के कमरे पर रहने वाला उत्तर प्रदेश का एक युवक वहां पहुंचा और बच्ची को उठाकर पास के ही खाली प्लाॅट में ले गया। वहां बने एक कमरे में ले जाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

    बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर स्वजन जब मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वारदात के बाद आरोपित मौके से भाग गया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद उसे पकड़ लिया गया।

    बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात के वक्त शराब के नशे में धुत था। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के कारण उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    घटना सुबह आठ बजे की है। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 35 साल है। आरोपी बच्ची के पड़ोस में ही किराये पर रहता था। पहले भी वह उसे खिलाने के लिए घर आता था। आज सुबह भी आरोपी खिलाने के बहाने आया और बच्ची को उठाकर ले गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। डाॅक्टरों की टीम बच्ची का इलाज कर रही है।

    -डाॅ. रविंद्र कुमार, डीएसपी, हेडक्वार्टर।