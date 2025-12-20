Instagram पर दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक सबंध; दिल्ली की युवती से धोखा

Language
    By Abhay Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। शादी का झांसा देकर दिल्ली की युवती के साथ शारीरिक सबंध बनाने और सगाई होने के बाद दहेज में गाड़ी और नगदी की मांग करते हुए रिश्ता तोड़ने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    नांगलोई दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय युवती का आरोप है कि उसकी इंस्ट्राग्राम के माध्यम से इसरार खान निवासी नौहझील से दोस्ती हो गई थी। 22 अगस्त को इसरार खान ने मिलने के बहाने उसे अपने पास बुलाया था। जहां शादी की बात कहते हुए उसके साथ शारीरिक सबंध बनाए थे। इसके बाद घर वालों ने इसरार के साथ शादी का रिश्ता तय कर दिया था।

    16 नवंबर को घर वालों ने भी सगाई कर दी थी। इसके बाद इसरार खान ने शादी में गाड़ी और नगदी की मांग की और धमकी दी। थाना प्रभारी सोनू कुमार का कहना है कि पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर आरोपित युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।