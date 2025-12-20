Instagram पर दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक सबंध; दिल्ली की युवती से धोखा

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। शादी का झांसा देकर दिल्ली की युवती के साथ शारीरिक सबंध बनाने और सगाई होने के बाद दहेज में गाड़ी और नगदी की मांग करते हुए रिश्ता तोड़ने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नांगलोई दिल्ली की रहने वाली 20 वर्षीय युवती का आरोप है कि उसकी इंस्ट्राग्राम के माध्यम से इसरार खान निवासी नौहझील से दोस्ती हो गई थी। 22 अगस्त को इसरार खान ने मिलने के बहाने उसे अपने पास बुलाया था। जहां शादी की बात कहते हुए उसके साथ शारीरिक सबंध बनाए थे। इसके बाद घर वालों ने इसरार के साथ शादी का रिश्ता तय कर दिया था।