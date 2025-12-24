कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे जवान, जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड भी नहीं डिगा सकी हौसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा ने मिलकर आम लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, लेकिन देश की शान जवानों के हौसले पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। राजधानी की सर्द सुबह में भी कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का जज्बा जोश से लबरेज नजर आया, जब भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल पूरे जोश और अनुशासन के साथ की।

बुधवार को जवान कदम-ताल मिलाते हुए कर्तव्य पथ पर उतरे। चारों ओर कोहरे की हल्की चादर और हवा में घुला प्रदूषण भी उनके उत्साह को डिगा नहीं सका। जवानों की सधी हुई चाल और दमदार उपस्थिति ने कर्तव्य पथ को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आसपास मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर खुद को जोश से भरता हुआ महसूस करते दिखे।