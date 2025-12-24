Language
    कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे जवान, जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड भी नहीं डिगा सकी हौसला

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां कर्तव्य पथ पर जारी हैं। जवान जहरीली हवा और कड़ाके की ठंड में भी हौसले के साथ जुटे हुए हैं। वे राष्ट्रीय पर्व ...और पढ़ें

    Hero Image

     गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के दौरान भारतीय वायुसेना के जवान। (फोटो पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा ने मिलकर आम लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, लेकिन देश की शान जवानों के हौसले पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा।

    राजधानी की सर्द सुबह में भी कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का जज्बा जोश से लबरेज नजर आया, जब भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल पूरे जोश और अनुशासन के साथ की।

    बुधवार को जवान कदम-ताल मिलाते हुए कर्तव्य पथ पर उतरे। चारों ओर कोहरे की हल्की चादर और हवा में घुला प्रदूषण भी उनके उत्साह को डिगा नहीं सका। जवानों की सधी हुई चाल और दमदार उपस्थिति ने कर्तव्य पथ को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आसपास मौजूद लोग भी यह दृश्य देखकर खुद को जोश से भरता हुआ महसूस करते दिखे।

    PTI12_24_2025_000049A

    हर साल 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारतीय लोकतंत्र और सैन्य शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी और तब से यह परंपरा निरंतर जारी है। इस भव्य आयोजन के लिए हफ्तों पहले से रिहर्सल शुरू हो जाती है, ताकि परेड के दिन हर कदम, हर सलामी और हर प्रदर्शन पूरी शान के साथ नजर आए।

    PTI12_24_2025_000051B

    मौसम और प्रदूषण से चुनौतियों के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों की मेहनत और समर्पण यह संदेश देता है कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई भी हालात बाधा नहीं बन सकते।

    गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे ये जवान न सिर्फ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं, बल्कि अपने जज्बे से यह भी दिखा रहे हैं कि कर्तव्य निभाने के आगे ठंड, कोहरा और प्रदूषण भी फीके पड़ जाते हैं।

