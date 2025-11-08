दिल्ली में प्रदूषण की शिकायत ग्रीन और 311 App पर करें, त्वरित कार्रवाई के लिए DPCC की नागरिकों से अपील

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दी के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने का दावा किया जाता है, लेकिन अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही से कई स्थानों पर इसका उल्लंघन होता है।

आम नागरिकों को इसकी शिकायत करनी चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नागरिकों से ग्रीन दिल्ली एप और 311 एप के माध्यम से प्रदूषण से जुड़ी शिकायत करने की सलाह दी है जिससे कि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार एवं सदस्य सचिव संदीप मिश्रा की उपस्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदूषण रोकथाम के उपायों की समीक्षा की गई। दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना इस बार प्रदूषण रोकथाम के लिए शीघ्र कदम उठाए गए हैं जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार नवंबर के पहले सात दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर है।