दिल्ली में प्रदूषण की शिकायत ग्रीन और 311 App पर करें, त्वरित कार्रवाई के लिए DPCC की नागरिकों से अपील
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ने पर, डीपीसीसी ने नागरिकों से ग्रीन दिल्ली एप और 311 एप के माध्यम से शिकायत करने का आग्रह किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए शीघ्र कदम उठाए गए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लोगों से प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की गई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सर्दी के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने का दावा किया जाता है, लेकिन अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही से कई स्थानों पर इसका उल्लंघन होता है।
आम नागरिकों को इसकी शिकायत करनी चाहिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने नागरिकों से ग्रीन दिल्ली एप और 311 एप के माध्यम से प्रदूषण से जुड़ी शिकायत करने की सलाह दी है जिससे कि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
डीपीसीसी के चेयरमैन संदीप कुमार एवं सदस्य सचिव संदीप मिश्रा की उपस्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदूषण रोकथाम के उपायों की समीक्षा की गई। दावा किया कि पिछले वर्ष की तुलना इस बार प्रदूषण रोकथाम के लिए शीघ्र कदम उठाए गए हैं जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार नवंबर के पहले सात दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर है।
उन्होंने विभागों को प्रदूषण रोकथाम के लिए सख्ती के साथ आवश्यक कदम उठाने और विभागीय कार्य की नियमित समीक्षा करने को कहा। लोगों से भी सहयोग की अपील की।
लोगों को लकड़ी या कोयले की जगह रसोई गैस, अंगीठी की जगह इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग करने और निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। डीपीसीसी का कहना है कि उसके दिल्ली में 24 एयर क्वालिटी माॅनिटरिंग स्टेशन के आंकड़े नियमित सूप से वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साझा किया जाता है।
