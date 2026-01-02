दिल्ली मेट्रो के चार स्टेशनों का नामकरण गुरुद्वारों के नाम पर हो, CM रेखा गुप्ता को पूर्व सांसद की चिट्ठी

पीटीआई, नई दिल्ली। पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर सरकार से प्रमुख गुरुद्वारों के पास स्थित चार मेट्रो स्टेशनों का नाम उन्हीं धार्मिक स्थलों के नाम पर रखने का आग्रह किया है।

अपने पत्र में तिरलोचन सिंह ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने और गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटों के अद्वितीय बलिदान को उजागर करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली सरकार मेट्रो स्टेशनों के नामकरण पर फैसले लेने की रिपोर्टों का जिक्र करते हुए तिरलोचन सिंह ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि राजधानी में अब तक किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम सिख ऐतिहासिक गुरुद्वारों के नाम पर नहीं रखा गया है।

पत्र के अनुसार, जिन चार गुरुद्वारों का उल्लेख किया गया है- वे हैं चांदनी चौक के पास गुरुद्वारा शीशगंज, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गुरुद्वारा बंगला साहिब, ओल्ड जीटी रोड पर गुरुद्वारा नानक पियाओ और धौला कुआं रिंग रोड के पास गुरुद्वारा मोती बाग।