CM रेखा गुप्ता ने राजीव गांधी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से बात कर जाना हाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजीव गांधी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल-चाल जाना। इस दौरान उन्होंने वार्डों का दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री के साथ विधायक संजय गोयल भी मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल की सुविधाओं, चिकित्सकीय सेवाओं और संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का भरोसा दिलाया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी तरह की कमी को तुरंत दूर किया जाए।